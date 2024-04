Dune: Part Two passerer 600 millioner dollar på verdensbasis.

HQ

Dune: Part Two har nå generert over 600 millioner dollar på verdensbasis, noe som gjør den til den mest innbringende filmen så langt i 2024. Etter fem ukers spilletid har sci-fi-oppfølgeren spilt inn 626,1 millioner dollar, noe som er langt mer enn de 406 millioner dollarene originalen spilte inn i 2021.

Bak Dune: Part Two følger Kung Fu Panda 4 med 347 millioner dollar og Godzilla x Kong: The New Empire med 194 millioner dollar. Dette er ekstremt imponerende, spesielt for The New Empire, som kun hadde kinopremiere denne helgen. Filmen har allerede overgått produksjonsbudsjettet på 135 millioner dollar.

Takk, Variety.