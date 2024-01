Dune: Part Two regissøren teaser for "tragisk" slutt

HQ

Akkurat som et barn teller søvnen til jul, teller mange av oss ned dagene til vi får se Dune: Part Two. Vi burde ha opplevd den allerede (takk, Warner Bros.), men nå ruller i hvert fall hype-toget for fullt frem mot lanseringsdatoen i mars.

I et nytt intervju med Total Film (via GamesRadar) forteller regissør Denis Villeneuve om hvordan slutten på Dune: Part Two blir annerledes enn i boken, og hvordan den vil legge opp til en tredje film basert på Frank Herberts andre bok.

"Alle elementene er der", begynner han. "Men jeg tror filmatiseringen er mer tragisk enn boken. Måten del to slutter på ... det ville skape en total balanse og likevekt å avslutte Pauls historie i det vi kunne si i del tre."

Dune: Messias ville absolutt vært en merkeligere bok å filmatisere. Med et langsommere tempo, nesten ingen handling og mange scener der karakterene snakker, kan det bli nødvendig med store endringer for at filmatiseringen skal lykkes. Men vi blir nok sittende uansett.