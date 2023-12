Dune: Part Two ser veldig lovende ut i den tredje traileren

HQ

Sist vi fikk en trailer for Dune: Part Two skulle den ha hatt premiere for seks uker siden, men det har endret seg to ganger siden den gang. Da er det på tide å få en påminnelse om hvorfor millioner ikke kan vente til 1. mars 2024.

Warner Bros. har nemlig sluppet en tredje trailer for Dune: Part Two, og man kan på en måte si at alle gode ting er tre. Jeg sier det fordi denne traileren til og med gjør meg interessert i å se oppfølgeren til en film som i mine øyne bare var grei. Det ser ut til at Denis Villeneuve og gjengen gjør alt større og bedre med noen minneverdige øyeblikk denne gangen.