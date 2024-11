Dune: Part Two vil likevel prøve å få en Oscar for filmmusikken

HQ

Hvis det ikke er mulig å vinne en Oscar etter å ha laget en filmmusikk som tematisk sett ligner på en du har laget før, så har John Williams mange priser å gi tilbake. Tilbake i oktober tok en uavhengig anmelder en titt på Hans Zimmers filmmusikk til Dune: Part Two og mente at den ikke var kvalifisert for en Oscar på grunn av tematikken den brukte fra den første filmen.

I en samtale med Variety bekrefter Denis Villeneuve imidlertid at dette ikke vil hindre ham i å sende inn Zimmers musikk til vurdering. "Jeg tror ikke dette er over ennå... Jeg var der da Hans skrev musikken, og han gjorde enormt mye musikk. 'Del to' er et nytt partitur. Jeg aksepterer ikke dette fordi det er et av de vakreste partiturene Hans noensinne har skrevet, og jeg skulle gjerne sett at det i det minste ble vurdert", sa han.

Nå ligger avgjørelsen i Akademiets hender. Det er mulig at Zimmers filmmusikk ender opp med å bli nominert, men vi må bare vente og se. Det var et sterkt filmmusikk som akkompagnerte en av årets beste filmopplevelser, men det er ikke sikkert det er nok til å vinne over Akademiet.