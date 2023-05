Dune: Part Two-teaser forbereder oss på traileren som kommer om noen timer

To måneder etter å ha fremskyndet premieredatoen kunngjorde Denis Villeneuve og gjengen at de var ferdige med innspillingen Dune: Part Two. Det var for fem måneder siden, så fansen har ventet spent på den etterlengtede filmens første trailer i ganske lang tid. Heldigvis må du bare vente noen timer til.

Legendary Pictures har kunngjort at Dune: Part Twos første offisielle trailer vil bli vist klokka 18 i dag, noe som betyr at vi er mindre enn 18 timer unna å få en titt på hva som kommer 3. november. Eller, det er ikke helt sant, for vi allerede har mottatt en teaser for å forberede oss på den virkelige tingen, og det virker som om vi får se en sandorm eller to i kveld.