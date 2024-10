Dune: Prophecy byr på massevis av intriger og blodsutgytelse i denne nye traileren

HQ

Game of Thrones i verdensrommet. Det er litt av den stemningen du får fra den offisielle traileren for Dune: Prophecy, en TV-serie som fungerer som en prolog til filmene, sentrert rundt dannelsen av Bene Gesserit - et dødelig søsterskap som spesialiserer seg på manipulasjon og intriger for å oppnå sitt langsiktige mål om å herske over universet med en messiasskikkelse. Prophecy begynner 17. november på Max. Hva synes du om dette?

Synopsis: 10 000 år før Paul Atreides' himmelfart følger Dune: Prophecy to Harkonnen-søstre mens de bekjemper krefter som truer menneskehetens fremtid og etablerer den sagnomsuste sekten som vil bli kjent som Bene Gesserit.