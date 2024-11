Dune: Prophecy Sesong 1

HQ

Å følge opp Dune: Part Two er ingen enkel oppgave, og derfor misunner jeg ikke de som har laget Dune: Prophecy. Denis Villeneuves utmerkede filmatisering av andre halvdel av Frank Herberts sjangerdefinerende roman kom også i år. Den er fersk i minnet, noe som skaper enda mer press for denne spin-off-serien.

Da er det nok best at Dune: Prophecy forsøker å distansere seg fra filmene. Dune: Prophecy utspiller seg 10 000 år før Paul Atreides' fødsel, og følger Valya Harkonnen i hennes forsøk på å etablere Bene Gesserit som den makten vi kjenner den som i filmenes tid. I serien følger vi Valya (spilt av Emily Watson og Jessica Barden som den gamle og den unge versjonen av karakteren), søsteren Tula (Olivia Williams) og resten av Sannsigerne i deres forsøk på å bevise at de er de mektigste og mest pålitelige rådgiverne for lederne av de store husene. Samtidig følger vi også opplæringen av noen yngre søstre, samt medlemmene av huset Corrino, som holder sitt spinkle grep om den keiserlige tronen. Alt dette finner sted under hendelsene i den butlerianske jihad, som for over hundre år siden kvittet menneskeheten med "tenkende maskiner".

Dette kan være mye å ta innover seg, og det føles som om det er mer enn Dune: Prophecy kan holde på tallerkenen. Serien har store ambisjoner. På samme måte som i Game of Thrones, hvor vi spenner over hele kontinentet Westeros i løpet av en episode, hopper vi fra planet til planet for hver episode i Dune: Prophecy, men i motsetning til den innledende serien av Game of Thrones, som holder godt på sitt sentrum, vil jeg sammenligne Dune: Prophecy mer med en lavakake, med en klissete, smeltet innside. Serien blender med sine imponerende visuelle effekter, som kanskje ikke er like betagende som Villeneuve-filmene, men som føles Dune-etiketten verdig, men som likevel ikke kan skjule de svakhetene serien har.

Dette er en annonse:

Vi kommer til disse feilene om et øyeblikk, for jeg vil helst ikke starte denne anmeldelsen på en så negativ tone. Dune: Prophecy er en fornøyelig serie, og et fint stykke TV hvis du ønsker å tilbringe en kveld i sofaen i vinter. Som nevnt er det visuelle imponerende, både i praktisk forstand og med tanke på hva VFX får til. Kostymeringen og scenografien bidrar virkelig til å gi serien liv og får den til å føles førsteklasses på en måte du forventer fra kanalen som gir deg House of the Dragon. Skolen for opplæring av sannsigere på Wallach IX er ofte en fryd for øyet. Hvis jeg skulle trekke ned på det visuelle, vil jeg si at lyssettingen og kameraarbeidet ofte får serien til å føles som en hvilken som helst annen. I Dune-filmene kan jeg huske visse bilder, hvordan de skapte øyeblikk, mens Dune: Prophecy ofte føles filmet som en annen serie. Men så er det også noen få ting som skiller seg ut, som når en ung elev på skolen må møte forfedrene sine, og Dune: Prophecy plutselig blir ganske nervepirrende, på grensen til skrekkinngytende.

Bruken av Stemmen i serien er også svært godt håndtert, og får den til å føles som en overjordisk og skremmende kraft. Valyas tonefall og tonehøyde er også mye strengere enn hos mange av karakterene i filmene, noe som viser hvor rå og utrent den er i disse tidlige årene av Bene Gesserit. Det er små detaljer som dette som bidrar til å sette serien i et mer positivt lys for meg.

HQ

Skuespillet, særlig fra Emily Watson, Mark Strong (Javicco Corrino) og den alltid undervurderte Travis Fimmel (Desmond Hart), er stort sett spot-on, og selv om det er noen få karakterer som føles litt underveldende, gjør alle en innsats for å gi liv til denne historien. Det er bare synd at historien stort sett føles som en B-historie i BBC-serien Merlin, eller en hvilken som helst annen sci-fi- eller fantasyserie for den saks skyld. Jeg skal ikke røpe detaljene i handlingen, men den dreier seg i stor grad om Fimmels karakter og visse krefter han har. Det foregår noen politiske intriger, men de blir i stor grad satt til side ganske tidlig, slik at vi kan se stemmetrollmenn mot Fimmel i et sammenstøt som føles perfekt egnet for en lørdagsmorgen-tegneserie.

Dette er en annonse:

Problemet med Dune: Prophecy er at den ikke føles spesielt lik Dune. Om noe, er det nærmere fanfiction, noe som gir mening med tanke på at det er en adaptasjon av en bok av Brian Herbert. Originalverkene har en nesten mytologisk kvalitet. De etterlater mange ubesvarte spørsmål, mange ting som ikke er sagt, men du vet mens du leser at hvis disse detaljene ble avslørt, ville det i stor grad ødelegge verdien mysteriet hadde. Dune: Prophecy viser mye mer av universet enn vi har sett, og likevel føles halvparten av planetene vi blir tatt med til som jorden, kanskje med en litt futuristisk vri. Underoverskriften refererer spesielt til et uhyggelig øyeblikk der vi kommer inn på en klubb i Dune-verdenen sammen med Javiccos datter Ynez. Det er dunkende musikk, folk som puster på det jeg bare kan beskrive som ondskapsfull damp, hele pakka. Akkurat slik du kan forestille deg en klubb i Mass Effect eller Star Wars, men med enda mindre identitet. Jeg sier ikke at Dune-universet ikke har en klubb, men kanskje det kunne føles litt mindre som om noen bare skrev ned ideen om en klubbscene og ikke klarte å tenke på hvordan det ville fungere.

Dune: Prophecy Det føles også som om den, til tross for at den utspiller seg 10 000 år før Paul Atreides, må lene seg tungt på handlingen i filmene og bøkene. Arrakis er et hovedtrekk ved Desmond Harts karakter. Sandormene er her igjen, selv om de er langt borte, og man kan ikke unngå å føle at skyggen av et bedre produkt hviler altfor tungt over denne serien. Det er et problem med franchising av enhver IP, for hvis du ikke relaterer den til det folk kjenner, vil de tilsynelatende aldri kunne forstå eller ha glede av den.

Jeg hadde litt større forhåpninger til Dune: Prophecy. Etter at Warner Bros. klarte et vellykket hopp fra film til TV med The Penguin, trodde jeg at formelen kanskje var knekt. Dessverre, til tross for at dette fortsatt er en stort sett god serie, når den ikke helt opp til de høydene som vi har sett fra Dune de siste årene. Vi får håpe at det finnes andre muligheter for en stor Dune-serie i fremtiden, men Dune: Prophecy må nøye seg med å være bare bra.