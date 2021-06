Dune-filmen utsatt igjen

Man skulle tro at det var slutt på de mange forsinkelsene av storfilmer nå, men her befinner vi oss igjen. Premieren til den meget etterlengtede science fiction-filmen Dune har blitt utsatt igjen, men denne gangen er det heldigvis bare noen uker.

Warner Bros. meddeler at Dune får premiere den 22. oktober (i stedet for den 1. oktober). Forhåpentligvis påvirker ikke dette den norske premieren som er planlagt den 15. september. Årsaken er ukjent, men det er trolig at filmselskapet ønsker å unngå at den klemmes altfor nære No Time to Die-premieren i begynnelsen av oktober.