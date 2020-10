Dune-filmen utsettes til neste oktober

Du ser på Annonser

For tre uker siden fikk vi den første traileren fra Denis Villeneueve sin Dune-film, og i den sammenheng ble det slått fast at premieren fortsatt ville være i desember. Det varte sannelig ikke lenge.

Vanligvis pålitelige Collider sine kilder kan nemlig avsløre at Warner Bros. og Legendary nå har bestemt seg for å utsette Dune til den 1. oktober neste år som følge av at kinoene forblir stengte i deler av verden.