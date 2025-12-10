Dungeon brawler Awaysis kommer til Game Pass på dag én

HQ

Under Day of the Devs showcase ble vi nettopp informert om at utvikleren 17-Bits fangehullsbrawler Awaysis offisielt vil lanseres som en dag én inkludering til Game Pass -tjenesten.

Beskrevet som et kamptungt, fysikkdrevet kast der målet er å overvinne farer og fiender og til slutt gjenopprette freden til den flytende relikvien som er kjent som Awaysis, er dette spillet bygget med samarbeidshandling i tankene, da selv om det støtter solospill, er det best med tre allierte, hvor tilgang til Fight Party PvP -modus blir gjort tilgjengelig.

Som en del av denne siste avsløringen for spillet, har noen ekstra biter og biter av informasjon blitt delt, inkludert at Awaysis er drevet av arkade-tette kontroller matchet med "reaktiv og fremvoksende fysikk". Det tilbyr også dynamiske vanskelighetsgrader som skal gjøre spillet enda mer utfordrende, og alt mens spillingen er tilpasset et lydspor som er laget av Metroid, Super Smash Bros. Brawl, og EarthBound veteranen Hip Tanaka.

Når Awaysis lanseres i 2026 på en ennå ikke fastsatt eksakt dato, blir vi fortalt at spillet vil komme til PC, PS5 og Xbox Series X / S, med Game Pass -støtte som spenner over konsoll og PC fra dag én.

Sjekk ut en ny trailer for Awaysis nedenfor.