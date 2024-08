Dungeon Stalkers håper å bli inngangsporten til den "kaotiske og vanvittige" verdenen av ekstraksjonsspill

Når man står overfor sjangre som krever betydelig dedikasjon for å føle progresjonen i spillet, kan oppfatningen av utfordring ofte avskrekke nybegynnere som er tiltrukket av en bestemt idé eller estetikk, men som ikke har tid eller føler at de ikke har ferdighetene til å dra nytte av det. Det er dette utviklerne Action Square ønsker å endre på i Dungeon Stalkers, et fangehullsspill med PvEvP-elementer som får tidlig tilgang høsten 2024. Vi har testet spillet på Gamescom 2024, og vi har også fått sjansen til å snakke med skaperne i et intervju som du kan se nedenfor.

Forutsetningen om å målrette mot casual gamere var et kjernekonsept for utviklingen av spillet, som Dae Hoon Han forteller oss :

"Jeg har alltid vært en fan av ekstraksjonsspill, og personlig syntes jeg dette var et veldig manisk og hardcore spill. Så jeg ville lage noe som var mer avslappet og lett for spillerne å begynne med."

Dungeon Stalkers ønsker selvfølgelig ikke å stoppe ved bare dette segmentet av spillere, så de kom opp med et system der du først "trener" i en PvE-modus (som vi spilte på Köln-messen) og deretter oppgraderer til en flerspillermodus med kraftigere fiender for å tjene episk plyndring og ta på deg de andre spillerne.

"Så vi ønsket å ta med alt som gjør denne typen spill morsomme. Men i tillegg ønsket vi også å legge til to moduser til. En av modusene som du spilte, PvE, der noen tilfeldige spillere ikke ønsker å kjempe mot andre spillere. Så det er åpenbart en enklere modus."

"Og til syvende og sist ønsket vi selvfølgelig å få de sterke monstrene, de rasende monstrene, til å få en sjanse til å kjempe mot dem, få de legendariske gjenstandene deres, og så igjen spille mot andre spillere."

Karakterdesignet og karaktertegningen har også vært en viktig del av det å skape kontakt med spillerne og involvere dem i denne fargerike og fantastiske verdenen, og for at den følelsen skulle komme fra utviklingsteamet selv.

"Først må jeg like det, og teamet må like det. Så det er det som er viktigst, og noe vi kan gjøre best. Det er det vi fokuserer på."

"For det andre ønsket vi å lage noe veldig attraktivt og iøynefallende for spillerne, og vi tenkte at de bare måtte forelske seg i karakterene."

Dungeon Stalkers lanseres i Early Access til høsten på PC.