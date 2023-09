Dungeons 4 virker større, bedre og morsommere enn noensinne

HQ

Det har vært seks lange år for Dungeons-fans, men heldigvis er ventetiden på en ny del av serien snart over. Den 9. november 2023 åpner Realmforge Studios dørene til et helt nytt sett med sprø og morsomme fantasy-eventyr i Dungeons 4, og nå som datoen nærmer seg med stormskritt, har jeg fått sjansen til å se hvordan dette strategisimuleringsspillet utvikler seg.

Fans av serien kan glede seg over at man nesten umiddelbart blir møtt med en fortelling og dialog som er vittig, sjarmerende, morsom og fjollete. Serien Dungeons har alltid utmerket seg med en historie og en skrivestil som ikke bare gjør narr av fantasy-troper, men også av popkulturen generelt. Med sine stikk til mikrotransaksjoner, Marvel Cinematic Universe, den fjerde veggen for kvalitetsordspill og mye mer, vil Dungeons 4 ikke nøle med å få deg til å fnise eller etterlate deg med et stort glis i ansiktet. Og alt dette kommer på toppen av en faktisk sammenhengende fortelling som limer over eventuelle hull i handlingen med selvbevisste gags og vitser.

Når det gjelder spillingen, består det meste av det du kommer til å gjøre i Dungeons 4 av å fullføre oppdrag som utgjør kampanjemodusen. Disse oppdragene foregår i selvstendige nivåer, og hvert av dem har en rekke mål som skal nås, for eksempel å øke størrelsen på fangehullet og hæren din, forske på nye enheter og feller, bygge nye rom som baner vei for nye mekanikker og systemer, og til slutt bryte inn i oververdenen for å knuse styrker som ledes av helter og blidgjøre Absolute Evil. Den beste måten jeg kan beskrive hvordan Dungeons 4 fungerer på, er å sammenligne det med Evil Genius 2: World Domination, ettersom alle funksjonene føles relevante og viktige, samtidig som de er utformet på en måte som virker intuitiv og effektiv. Det er klart at det tar litt tid å sette seg inn i administrasjons- og kontrollsystemene, men når du først har kommet over det, føles Dungeons 4 veldig oversiktlig og lett å forstå.

Men det betyr ikke at det ikke er dybde i spillet. Det er mange muligheter til å forske og låse opp bedre og nye monstertyper, rom og feller, i tillegg til at spillet foregår i nivåer som er designet for å ha en viss grad av frem og tilbake. Etter hvert som du bygger opp fangehullet ditt, må du forholde deg til uttømmende gullkilder og hvordan det påvirker størrelsen på hæren din, samtidig som du beseirer invaderende dverger og gjenvinner territorium i oververdenen. Dette er ikke et spill der det å vinne ett slag betyr at territoriet er ditt for alltid, og på samme måte betyr ikke det å knuse én invaderende dvergfraksjon at du er trygg mot inntrengere for alltid. Det er en tautrekkingskamp på land som bare vinnes når du ødelegger hovedmålet for en bane eller beleirer fangehullshjertet ditt i stedet.

Og ja, du hørte riktig. I Dungeons 4 kommer du ikke til å angripe hele tiden, siden dvergene nå er til stede og har bygget vidstrakte strukturer under bakken. På samme måte som du hele tiden er ute etter å utvide ditt eget fangehull, vil dvergene gjøre det samme, og dette vil ofte føre til at de graver seg inn i domenet ditt og angriper nådeløst, stjeler gullressursene dine og prøver å ødelegge fangehullets hjerte. Det er her plassering av feller blir svært viktig, og det samme gjelder å ha en hær som kan kjempe både i oververdenen og i mørket under overflaten. Og tro meg, det er lurt å ha en balansert hær, spesielt i de tilfellene der du støter på en miniboss som vil forsøke å rive styrkene dine i filler med én rask handling.

Jeg vil si at kampene kan være litt kinkige. Ettersom Dungeons 4 er et spill som ønsker å veksle sømløst mellom bybyggingssimulering og strategiske, nesten Total War-lignende kamper, er det ofte mange innganger å håndtere samtidig, og det betyr at kampene til tider kan bli litt overveldende. Når du prøver å beordre én type enhet til å angripe på en annen måte enn en annen, samtidig som du skal sørge for at de underjordiske Snots (minions) utvinner de riktige ressursene, har du mye å gjøre samtidig. Jeg har mistet utallige fjernstyrte enheter i løpet av forhåndsvisningsperioden fordi de ville angripe på nært hold sammen med de kraftige krigerne mine, for eksempel. Heldigvis vil håndlangerne dine nærmest gå på autopilot og angripe som de skal når kampene starter, noe som reduserer muligheten for en strategisk katastrofe.

Realmforge har imidlertid også forsøkt å forbedre kampene litt ved å gi deg flere muligheter til å tilpasse og justere hovedhelten din, Thalya. Det har blitt introdusert et nytt talenttre som lar deg gi henne dødelige evner og krefter som er utrolig nyttige for å snu slagets gang og vinne mer territorium for Absolute Evil.

Det som kjennetegner Dungeons -serien er bevart i denne siste utgaven, men takket være moderne teknologi og systemer er alt bare større og bedre. Nivåene er mer detaljerte, fangehullene er enorme, det er flere enheter å kommandere og kjempe mot, det er miljøfarer som lava å unngå, og grafikken og presentasjonen er av svært høy kvalitet, selv når du zoomer helt inn og får et nærbilde av handlingen. En av mine personlige favoritter i Dungeons 4 er faktisk den slående måten oververdenen endrer utseende på etter hvert som du begynner å gjøre krav på territorium, fra å være et frodig og fantastisk landskap til å bli et goldt helveteslandskap som flyter over av ondskap. Vel, enten det eller hvordan du faktisk kan slå Snots med Evil Hand for å forbedre effektiviteten og generere litt ondskap også.

Dungeons 4 ser ut til å gjøre mye riktig når det gjelder å skape en trofast, men oppfinnsom oppfølger. Det er ikke et forsøk på å omdefinere det vi har lært å kjenne om denne spillserien, men det bygger på en smart måte videre på kjente mekanikker og tilfører meningsfull dybde underveis. Hvis du er en fan av serien eller er på utkikk etter et morsomt og morsomt nytt simuleringsstrategispill, bør du definitivt holde øye med Dungeons 4 når det lanseres 9. november 2023 på PC og konsoller.