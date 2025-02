Dungeons and Dragons Monsterhåndbok (2024) Anmeldelse

HQ

18. februar lanseres det som blir den tredje og siste hovedhåndboken til den reviderte femte utgaven av Dungeons and Dragons. Verdens ledende rollespill oppdaterte sitt 5E-regelsystem i fjor med noen viktige, men ikke avgjørende endringer for en sjette utgave. Men for å skille mellom hva som har vært gjeldende og hva som er nytt, vil denne revisjonen i denne anmeldelsen uoffisielt bli omtalt som D&D 5.5E.

Etter Player's Handbook og Dungeon Master's Guide i 2024 får vi nå Monster Manual (2024), en sentral brikke for å skape våre rollespilleventyr og også for å bli kjent med alle slags skapninger som befolker Dungeons and Dragons-universet (eller -universene). Siden den ennå ikke er utgitt, har Wizards of the Coast gitt oss en digital forhåndskopi av Monstermanualen, som vil være tilgjengelig fra D&D Beyond.

Det fine med denne digitale versjonen er at den gjør det mulig å raskt slå opp i en hvilken som helst skapning og dens data og statistikk for å designe møter. Og det er ikke en mindre modifikasjon, siden av de 500 monstrene som nå vises i håndboken, 75 av dem er nye, og det er også 9 nye "superrovdyr" som arch-hags og Blob of Annihilation, som bare de høyeste nivågruppene vil være i stand til å beseire. Og når det gjelder den fysiske utgaven som vil bli utgitt i morgen på engelsk (på andre språk, for eksempel spansk, vil den ikke bli utgitt før i oktober), vet vi at definisjonene og statistikken til monstrene har endret seg, så vel som den komplette organisasjonen sammenlignet med 2014-utgaven.

Dette er en annonse:

Dette er en stor forbedring, for i tidligere versjoner av Monstermanualen kunne man komme i den situasjonen at man ikke kunne finne et monster ved navn i hovedindeksen fordi det var en variant eller underart av et annet monster. Da måtte man slå opp i det andre registeret på baksiden av 2014-utgaven. Slik er det ikke lenger: Alle skapninger, humanoider og monstre er oppført i alfabetisk rekkefølge i den første indeksen, og vil bli gruppert etter variasjon i samme gruppe. For eksempel vil zombieskikkeren nå ikke vises i zombiekategorien, men i samme gruppe som normale skikkelser, tilskuere og gravtyranner. For en liste over den forrige versjonen, se appendiks B.

Det er viktig å forstå disse fordi en av de viktigste endringene i denne D&D 5.5E er at et monsters challenge rating (CR) kan ha endret seg. Møter som tidligere var bra for høye nivåer, kan nå være for dårlige, eller omvendt. Men heldigvis er den andre store nyheten i Monstermanualen at den etablerer nye regler for å danne "allsidige grupper", der ulike typer vesener (f.eks. gnoller og gobliner som opptrer sammen) kan dukke opp. Disse reglene bidrar til å balansere møtet, antallet skapninger og erfaringspoengene for å beseire dem. Et kjærkomment tilskudd til berikende kampanjer.

Alt i alt er denne Monster Manual 2024 (eller 2025) på linje med fjorårets 50-årsjubileumsrevisjoner av Player's Handbook og Dungeon Master's Guide, og polerer opp det som allerede var en raffinert og allsidig versjon av spillet og legger til en utvidelse som holder det konsistent med merkevaren uten å lete etter de nye reglene i andre systemer, slik det kunne skje tidligere. Det er den tredje pilaren som spillsystemet er bygget på, så vi anser det som et prioritert kjøp for enhver Dungeon Master som skal ta spranget over til den nye revisjonen av 5E. For spillerne er det en underholdende mappe for å lære mer om universet og dets innbyggere, og også for å tenke på hvordan de skal gripe an de ulike møtene og kampene. Vi gleder oss til å begynne å utvikle møter med denne manualen og se hvilke trusler vi vil møte i fremtiden.

Dette er en annonse: