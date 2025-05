Dungeons and Dragons Player's Handbook 2025 kommer på flere språk

HQ

Etter den enorme suksessen i fjor, da den ble det raskest og bestselgende D&D-produktet i spillets 50-årige historie, er Dungeons and Dragons Player's Handbook (2025) nå tilgjengelig på flere språk. Fra og med i dag kan vi nemlig finne den i spesialforretninger og bokhandlere på spansk, tysk, italiensk og fransk, så en stor del av Europa vil nyte godt av denne revisjonen.

Player's Handbook (2025) oppdaterer D&D Fifth Edition-reglene etter mer enn et tiår, med 384 reviderte sider som inneholder 48 underklasser for spillets 12 karakterklasser, inkludert tre tidligere upubliserte underklasser: Path of the World Tree for Barbarian, College of Dance for Bard og Circle of the Sea for Druid.

Håndboken har en oppdatert layout som gjør det lettere å finne nøyaktig informasjon selv midt i en spilløkt, og inneholder flere alternativer, formularer og gjenstander som heltene kan utstyres med. Det er også lagt til flere mestringsegenskaper, 380 formularer, 75 ferdigheter og 16 bakgrunner, i tillegg til 10 arter.

Dette er den første av tre kjernebøker som spillerne bør ha i bakhodet for å holde tritt med Dungeons and Dragons-reglene og -fortellingen som kommer i år. Dungeon Master's Guide vil være tilgjengelig på fransk, tysk, italiensk og spansk 26. juni 2025, og den oppdaterte Monstermanualen (som vi anmeldte ved den engelske utgivelsen) vil være tilgjengelig i september.

Eventyret venter ...