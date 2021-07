Jeg liker "tanky" karakterer og bestemte meg umiddelbart for å gå for Bruenor Battlehammer i Dungeons & Dragons: Dark Alliance. En bastant dvergkriger som takler alt fienden kaster på ham, ifølge utviklerne. Etter å ha tilbrakt nesten 20 timer med spillet, har jeg nesten lyst til å saksøke dem for den uttalelsen, fordi det føles mer som om jeg prøvde å kjempe mot troll og orker med en karakter laget av skjørt porselen. I hvert fall når jeg spiller alene.

For Dungeons & Dragons: Dark Alliance er laget for samarbeid. Tanken er at du skal på eventyr med gode venner for å samle loot sammen, beseire bosser og kjempe dere gjennom en fantasiverden basert på Dungeons & Dragons-universet. Dessverre er det imidlertid utallige hindringer underveis som effektivt hindrer nesten enhver form for underholdning. Problemene strekker seg over en overfladisk verden, som kun skraper overflaten av universets dype lore og ender opp med generisk gameplay og kjedelige mellomsekvenser. Jeg kunne fint levd med dette, hvis det i det minste var gøy å lete etter nytt, skinnende loot, men selv ikke på dette punktet leverer utvikleren.

Hverken min hardt prøvde Bruenor Battlehammer eller de øvrige karakterene (du kan fritt bytte karakter mellom oppdrag) duger mot store grupper av fiender. Det er vanskelig å treffe ditt spesifikke mål, og låser du fast på en fiende flyr kameraet helt opp i ryggen av din karakter så du mister alt overblikk. Hver gang du dør går du tilbake til seneste sjekkpunkt, som ofte er langt tilbake ettersom du får mindre og mindre loot for hver sjekkpunkt du velger å aktivere, så man vil jo helst unngå det.

Og for å gjøre alt verre for den ensomme spiller har utviklerne kastet inn spesielle gruppeangrep for å hjelpe til når det blir for vanskelig. Men én spiller er ikke en gruppe, og du må nøye deg med å ikke kunne bruke disse angrepene dersom du spiller alene, mens du heller ikke har noen som hjelper deg med fiender som angriper bakfra. Kampsystemet er alt annet enn presist, og noen ganger blir jeg sittende fast i fiender, og det virket for tilfeldig om rullingen min til siden i det hele tatt unngikk skade eller ei. Har du først satt et angrep i gang kan du heller ikke ombestemme deg, hvilket ofte ender med langdryge kamper hvor karakteren din ofte gjør noe helt annet enn du egentlig vil.

Dessverre er ikke skinnende nytt loot en løsning på mangelen på moro heller. Faktisk, av en eller annen uforklarlig grunn, har utviklerne nøye studert suksesshistorien Anthem (merk: ironi) og tatt lootsystemet derfra. Dette betyr at du ikke kan bruke den nye superøksen - eller noe annet du har funnet heller - før du har fullført oppdraget du holder på med. Du mister også alt av loot hvis du slår av spillet før du er ferdig med et nivå.

Legg til at leveldesignen er totalt uinspirert med liknende design på nesten hvert nivå. Når du lærer hvordan du sprenger ting og dra i spaker, må du regne med å gjøre dette om og om igjen. Sideoppdrag er tilgjengelig, men selv disse er fullstendig udynamiske og jeg fikk aldri noe glede av å finne hemmeligheter siden alt er så åpenbart.

Ikke engang grafikken er spesielt god. Faktisk ville den ikke blitt betraktet som god selv på PlayStation 4 eller Xbox One. Å spille det på de nye konsollene eller PC gjør det smertelig åpenbart hvor primitivt spillet faktisk er. Dog, primitiv grafikk kan selvsagt fortsatt se bra ut hvis den er godt polert, men det er dessverre ikke tilfellet her. Tvert i mot kommer du til å støte på mengder av teksturer som popper inn altfor sent og blinkende polygonsprekker i løpet av reisen.

Heldigvis, hvis du spiller Dungeons & Dragons: Dark Alliance med andre, blir ting brått litt mer fornøyelig. Plutselig har du noen som kan dekke deg og advare deg om fiender som angriper bakfra. Du får også muligheten til å bruke de spesielle gruppeangrepene når de er nødvendige, og får generelt spille mer strategisk. De andre problemene er fortsatt der, selvsagt, men siden du ikke dør like ofte i en gruppe blir mye av frustrasjonen borte. Dette må dog ikke forveksles med at jeg liker gameplayet, for moro er noe spillet byr på ganske lite av uansett.

Dungeons & Dragons: Dark Alliance har blitt kalt en åndelig oppfølger til Baldur's Gate: Dark Alliance, som ble utgitt i 2001. Sistnevnte fikk en nyutgivelse tidligere i år, som jeg faktisk vil anbefale over dette spillet. Selv om det begynner å dra på årene er det fortsatt et morsomt spill å bryne seg på med en god venn. Dette nye spillet er dessverre altfor ugjennomtenkt og tregt. Hvis du fortsatt er veldig ivrig og har Xbox Game Pass, så prøv det. Ellers er det rett og slett ikke verdt pengene, skaff Baldur's Gate: Dark Alliance i stedet, eller enda bedre, Warhammer: Vermintide 2, som er bedre på omtrent alle områder.