Dungeons & Dragons: Dark Alliance legges ned på julaften

Når du tenker på D&D-videospill, vil tankene dine sannsynligvis trekkes mot de beste titlene som Baldur's Gate III, men det er verdt å huske at det også finnes noen middelmådige og stinkende titler i den katalogen. Dungeons & Dragons: Dark Alliance ble lansert tilbake i 2021, og slet med å imponere kritikerne på den tiden.

Nå, mer enn tre år siden det først ble utgitt, kommer spillet til å bli fjernet fra butikker. Utvikleren Tuque Games kunngjorde nedleggelsen på spillets Steam-side og skrev det: "Vi vil stenge (stenge) Dark Alliance-serverne den 24/2/2025, og det vil ikke lenger være tilgjengelig for kjøp fra og med den dagen. Grunnspillet og all DLC er fortsatt tilgjengelig for å spille i frakoblet enkeltspiller av alle som for øyeblikket eier det."

Så det betyr ikke bare at du ikke vil kunne kjøpe spillet hvis du vil, men du vil også bare kunne spille solo fra nå av. Ettersom spillet ikke imponerte stort, med en perfekt blandet 50% brukerscore på Steam, tviler vi på at mange av dere vil sørge over dette tapet, men hvis du ville se hva spillet handler om, kan det være lurt å skynde deg til Steam.