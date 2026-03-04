Dungeons & Dragons-fanmesse lanseres i London i august

HQ

Britiske fans av terningkast kan glede seg! En messe dedikert til verdens mest berømte bordrollespill kommer til London i august, som den første D&D-fanmessen noensinne, arrangert av Wizards of the Coast i samarbeid med AEG. Her blir det liveopptredener, D&D-økter på scenen med noen av de største navnene innen bordspill, overraskelsesopptredener og mye mer.

Arrangementet finner sted fra 21. til 22. august, og består av to dager med rollespill, cosplaying og mye mer. Ifølge en pressemelding vil det på kvelden den 21. august være et åpningsarrangement med High Rollers, en av Storbritannias mest kjente D&D-spillere, med en spesiell live-play-økt.

Den 22. august blir det en stjernespekket D&D-økt med Baldur's Gate III-stjernene Samantha Béart, Devora Wilde, Theo Solomon og Neil Newbon, i tillegg til skuespillerne Anjali Bhimani og Jasper Cartwright. Innholdsskaper og forfatter Jasmine Bhullar vil også være DMed.

Detgenerelle salget starter 6. mars, med forhåndssalg tilgjengelig allerede nå. I løpet av begge dagene av arrangementet kan fansen utforske O2 i London for å finne paneler med skapere og utøvere, spillbord klare til bruk og leverandører som selger merchandise med D&D-tema.