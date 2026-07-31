Dungeons & Dragons for å få til et Star Wars-samarbeid i 2027

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Dungeons & Dragons er ikke fremmed for krysssamarbeid. Tidligere har det krysset veier med universene til Stranger Things, Rick and Morty, Minecraft og flere, men nå setter det endelig et navn på samarbeidene sine og kaller dem D&D Universes Beyond. Vi har dekket stort sett alt som ble avslørt under D&D Vision-keynoten i en artikkel her, men én ting som kom som et sjokk for oss alle, var avsløringen av et Star Wars x D&D-samarbeid.

Akkurat som World of Warcraft-utvidelsen vil Star Wars-samarbeidet ta oss med til en helt ny verden i våre D&D-kampanjer. Det er ikke avslørt mye ennå, men med tanke på omfanget av D&Ds reise til Azeroth – som inkluderer nye klasser, arter, magi og mer – kan vi forvente et tilsvarende detaljnivå i våre eventyr i en galakse langt, langt borte. Star Wars-samarbeidet vil finne sted i «Season of Rebellion», som kommer neste år.

I tillegg til «Beyond Azeroth» i 2026 og «Star Wars» i 2027 lover Wizards of the Coast at flere store franchiser vil bli knyttet til deres bordrollespill som en del av «D&D Universes Beyond». Selskapet har «utvidet staben» for å kunne realisere flere kryssovers, slik at fans kan forvente å kunne bruke sine D&D-regler i andre miljøer, uten å måtte lære seg et helt nytt bordrollespill.