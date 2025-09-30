Dungeons & Dragons: Heroes of the Borderlands Start Set

HQ

I dag lander den nye Dungeons and Dragons Starter Box på denne siden av Atlanterhavet, under navnet Heroes of the Borderlands. En mye tyngre og større boks enn den nåværende Dungeons of the Isle of Tempest Starter Box, dyrere og fremfor alt med langt flere fysiske elementer. Hva inneholder den egentlig? Er det nødvendig med så mye "håndfast" innhold? Er det verdt prisen? Tilfører den noe til veteraner eller mer regelmessige Dungeons and Dragons-spillere?

Dette er utvilsomt mange spørsmål, men heldigvis for dere alle har vi i Gamereactor gått gjennom hvert eneste kort, hvert eneste eventyrhefte og hver eneste polyhedrale terning for å svare på alle spørsmålene deres i flere dager nå. Alle sammen, kom ned til spillrommet vårt og sett dere godt til rette, pizzaen kommer snart.

Jeg har brukt mange år på å prøve å overbevise folk om å spille bordrollespill med penn og papir, både med Dungeons & Dragons og andre titler som Pathfinder (og Starfinder), Vampire: The Masquerade, eller 7th Sea, for å nevne noen. Av dem alle har D&D-regelsettet alltid virket mest logisk å lære seg, og i tillegg til å ha en av de mest omfattende samlingene av bøker, støttemateriell og ressurser, opplever det for tiden en ny oppblomstring i popularitet, mye takket være strømming av spill via strømmeplattformer. Plutselig har jeg oppdaget at det å spille Dungeons and Dragons nå virker "kult", virkelig "kult", og i dag er det mer enn noen gang nødvendig å tilby et hav av potensielle nye fans en inngangsport som er så virkningsfull, engasjerende og i tråd med dagens spill som mulig, uten at man mister de klassiske røttene. Heroes of the Borderlands oppnår dette perfekt.

Dette er en annonse:

HQ

Så snart vi åpner esken, finner vi et firesidig ark med den grunnleggende startguiden. På disse fire arkene er de mest grunnleggende konseptene om hva et rollespill er, hva esken inneholder og hvilke materialer som er for DM-ens (Dungeon Master) øyne og hvilke som er for resten av spillerne. Den viser også hvordan disse ressursene skal brukes i et bestemt oppsett på bordet der spillet skal spilles. Kort sagt er dette det første dokumentet du bør gå gjennom så snart du åpner esken.

Etter det finner du fire hefter til. Ett som heter Game Guide og tre andre som heter Adventure. Legg eventyrene til side for øyeblikket og fokuser på Play Guide. Dette er faktisk en veldig komprimert og lett versjon av Dungeons and Dragons Player's Handbook, her kokt ned til det grunnleggende om hvordan karakterer, raser og klasser, samt gjenstands-, handlings- og magifordeling fungerer for karakterer på nivå 1-3 av de fire karakterklassene som er inkludert i Heroes of the Borderlands: Fighter, Wizard, Rogue og Cleric. Alle spillerne vil nok ha lyst til å bla gjennom den første gangen, men det er best å la den ligge sentralt på bordet slik at man kan slå opp i den mens introduksjonseventyret pågår.

Dette er en annonse:

De tre eventyrheftene i Heroes of the Borderlands er ment som separate, men løst sammenkoblede kampanjescenarier for 3-5 spillere, og hvert av dem legger vekt på et bestemt aspekt ved D&D-opplevelsen. Wilderness er designet for å lære bort aspektene ved miljøutforskning og oppmerksomhet ved å utforske en villmark befolket av banditter og farlige skapninger. Her lærer vi å følge mål, samle gull og håndtere fiendtlige møter. Caves of Chaos er en kompleks fangehullsgjennomgang på flere nivåer som legger vekt på kamp og bruk av lagstrategi for å oppnå seier (og ideelt sett alle i ett stykke). Til slutt tar Keep of the Borderlands oss med til festningen som dominerer grenselandet, der tolkning og rollespill står i høysetet. Alle disse eventyrene er igjen delt inn i ulike seksjoner, og hvert av dem kan ta opptil en time eller halvannen å spille, så vi snakker potensielt om opptil 60 timer med veiledet spilling. Langt bedre enn Dragons of Tempest Isle-eventyret, selv om karakternivået er det samme: Nivå 1 til 3. Eventyrheftene er DM-only-materiale, så det er bare DM-en som skal kunne lese innholdet, og de kan spilles i hvilken rekkefølge du vil. Siden alle tre historiene foregår i samme region, bestemmer du selv i hvilken rekkefølge du vil spille dem, eller om du foretrekker å hoppe over en av dem. Og enda bedre, hvis du etter å ha spilt dem vil fortsette å utforske området fritt. Mulighetene er, som alltid i D&D, nesten uendelige.

Heroes of the Borderlands Starter Box er ikke bare til for å lære å spille Dungeons and Dragons: den er også til for å lære å lede D&D-spill (og alle andre rollespill basert på lignende regelsystemer, for den saks skyld). Akkurat nå kan jeg ikke tenke meg noe mer ettertraktet i bordspillverdenen enn en god Dungeon Master, som nesten begynner å bli sett på som en "profesjonalisert" stilling. Det fine med dette startsettet er at det i tillegg til de tre eventyrene inneholder uendelig mange visuelle ressurser og hjelpemidler til denne DM-oppgaven, som tabeller med våpen- og utstyrspriser, individuelle gjenstandskort, NPC-er og til og med tavernaens meny. Det er ni store rutenettkart som hjelper deg med å plassere handlingen og karakterene i spillet, samt monster- og fiendekort som hjelper deg med å forstå hvordan kamp og posisjonering fungerer. Det er også kort for hver spiller, der de kan plassere kort (et annet viktig visuelt hjelpemiddel) med rase, bakgrunn og aktivt utstyr, samt livs- og gulltellere. Alt i alt er det mye enklere å forklare og tilegne seg alt det grunnleggende i spillet på en rask måte.

Til slutt kan jeg ikke utelate det andre grunnleggende elementet i å spille Dungeons and Dragons: Terninger. Heroes of the Borderlands inneholder et sett med 11 polyedriske terninger med 4, 6, 8, 8, 10, 12 og 20 sider, som alle er nødvendige for å spille spillet. Flere sekssidede og 20-sidede terninger er inkludert for å gjøre det lettere å slå flere kast. De har hvite streker på en klassisk rød bakgrunn, og gjenspeiler også godt den klassiske og delvis nostalgiske komponenten i denne helt spesielle startsettutgaven. For Heroes of the Borderlands vil også være et fremtredende samleobjekt for alle veteranspillere. De inkluderte eventyrene er revisjoner av introduksjonsmodulen Keep of the Borderlands, som ble utgitt i slutten av 1979, som tidlige utgaver av Dungeons and Dragons fra slutten av 1970- og begynnelsen av 1980-tallet inkluderte, og som ble skrevet av Gary Gygax selv.

Så, er Dungeons and Dragons: Heroes of the Borderlands Starter Set verdt det? Svaret er et rungende ja. Det finnes ingen enklere måte for nykommere til D&D å få både et starteventyr og materialet til å kjøre det og forelske seg i spillet, og det ble beskrevet for deltakerne på panelet hans på SDCCM av hoveddesigneren av D&D 5th Edition selv, Jeremy Crawford. Det er designet for at alle skal kunne ha glede av det, enten de har spilt i 50 år eller det er deres første dag, og det hedrer begynnelsen på dette innflytelsesrike rollespillet i populærkulturen. Spillere i USA har allerede fått det i hendene, i Storbritannia er det i salg i dag, og i resten av Europa kommer det i spesialforretningene 16. oktober 2025. Lokaliserte versjoner på andre språk (tysk, fransk, italiensk og spansk) kommer i mars 2026.

Karakter: 10/10