Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves har sin Paramount+-debut i dag

Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves endte opp med å bli en ganske uvanlig film, for mens fans og kritikere så ut til å glede seg over å fange den på kino, var filmen ikke en massiv suksess i billettinntektene. Etter at den gikk på kinoer over hele verden, har filmen spilt inn litt over 200 millioner dollar, noe som med tanke på at den visstnok hadde et produksjonsbudsjett på 150 millioner dollar, ikke er den største snuoperasjonen. Likevel, etter at den ble avsluttet på kino, har filmen debutert på DVD og Blu-Ray, og nå også på Paramount+, som markerer dens ankomst til strømmetjenester.

Hvis du ikke har sett filmen og har et Paramount + -abonnement, er det vel verdt å ta en titt på, spesielt hvis du er fan av DnD og fantasiverdener.

Husk å få med deg vår anmeldelse av Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves her.