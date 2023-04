Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves stormer inn på scenen med en åpningshelg på 71 millioner dollar

HQ

Mens John Wick: Chapter 4 hadde en imponerende åpningshelg forrige helg, har filmen ikke klart å holde tittelen på toppen av billettkontoret i to uker på rad, da Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves har stormet inn på scenen og tatt topplasseringen etter en meget imponerende åpningshelg Det brakte inn 71.5 millioner dollar globalt.

Denne suksessen har allerede sett D&D: Honor Among Thieves kalt den niende mest innbringende filmen i 2023, noe som egentlig ikke er så ille med tanke på at den har vært ute i rundt fire dager. John Wick: Chapter 4 er derimot for øyeblikket på tredjeplass (med 244 millioner dollar globalt) og puster i nakken på andreplassen Creed III (på 258 millioner dollar globalt), men må håve inn en betydelig sum penger for å ta toppplassen Ant-Man and The Wasp: Quantumania, som har netto $ 471 millioner globalt så langt.

Hvis du ikke har sett Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves ennå, kan du lese anmeldelsen vår her.