Dungeons & Dragons: Honour Among Thieves-regissører vurderer allerede en oppfølger

Dungeons & Dragons: Honour Among Thieves nyter for tiden en sterk mottakelse fra kritikere og billettkontoret, som selvfølgelig allerede har mange øyne rettet mot en mulig oppfølger til fantasyfilmen. I et nytt intervju med Polygon snakket forfatter-regissørene av filmen John Francis Daley og Jonathan Goldstein om deres mening om en oppfølger.

På spørsmål om en annen film var mulig, sa Daley: "Det var aldri vår intensjon da vi kom om bord i denne filmen for å lage en franchise. Jeg tror det ville tåkelegge vår evne til å fokusere helt på filmen for hånden. Kardinalfeilen mange studioer gjør er å sette vognen foran hesten, hvor de begynner å lage et filmatisk univers før de i det hele tatt lager en god enkeltfilm. Så først og fremst for oss var å få dette på plass.

Goldstein ser ut til å like ideen om en oppfølger, men han vil at den skal involvere samme rollebesetning som den første filmen. – Det fine med en oppfølger er at du ikke trenger å bruke mye skjermtid på å introdusere festen. Publikum kjenner dem, og du kan hoppe inn i handlingen raskere. Og selvsagt har vi stor hengivenhet for både skuespillerne og disse rollene de spiller. Men vi ønsker å introdusere noen nye figurer underveis, og sikkert mange nye monstre.

Videre i intervjuet lekte regissørene med ideen om en oppfølger, og sa at de også ville legge til noen mer berømte D&D-steder, sammen med å utjevne karakterene for å gi dem nye evner. Å få Chris Pines Edgin til å bruke staver, for eksempel, er noe de virker begeistret for.

Det er til og med en sjanse for at Drizzt Do'urden - en fan-favorittkarakter fra universet - også kan inkluderes. Totalt sett er det mye å potensielt dekke i en Dungeons & Dragons: Honour Among Thieves-oppfølger. Forhåpentligvis får vi se en snart.