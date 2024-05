Dungeons & Dragons kommer til Destiny 2: The Final Shape

HQ

Det neste store Destiny 2 -samarbeidet har blitt avduket. Etter Mass Effect og The Witcher i år (og en mindre Ghostbusters-crossover også), vil Dungeons & Dragons være det neste store merket som debuterer i Bungies looter-shooter.

Samarbeidet vil debutere 4. juni, samme dag som Destiny 2: The Final Shape kommer, og vil omfatte en rekke kosmetikk relatert til fantasiverdenen. Dette vil inkludere et Gold Dragon Apex Draconic sett med rustningspynt for Titans, et Mind-Flayers-inspirert Flayer's Dominion sett for Warlocks, og et Displacer Beast-tema Spectral Displacer sett for Hunters.

Det vil også være et skip, og Owlbear Sparrow, et Eye Tyrant Ghost -skall og noen få andre godbiter som emotes som en del av Adventurer's Pack Bundle også. Ta en titt på traileren som viser alt dette nedenfor.