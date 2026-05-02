Dungeons & Dragons: Slik kommer du i gang i 2026

Dungeons & Dragons. "Verdens beste rollespill". Det var ikke det første som kom (selv om det var nære på, og det var helt sikkert det første som ble utgitt kommersielt), men det har vært det mest betydningsfulle for det kulturelle og sosiale fenomenet som rollespill er. I løpet av de mer enn 50 årene det har eksistert, har millioner av mennesker i alle aldre og med ulik bakgrunn opplevd alle slags eventyr, reddet utallige verdener og skapt utallige andre. Man kan si, og jeg tror ikke jeg tar feil, at D&D har representert den største øvelsen i kollektiv litterær kreativitet i universet.

Men siden Dave Arneson og Gary Gygax slo seg sammen for å skape den første utgaven av D&D, har det skjedd mye, og ikke alt har vært bra. Heldigvis er "heksejakten" fra ulike kristne foreninger og foreldre til barn i skolealder, de feilaktige rapportene om påstått satanisk påvirkning og, fremfor alt, utpekingen og latterliggjøringen av spillerne som "nerder" nå en saga blott. Det er underlig å se tilbake på den epoken gjennom linsen til 2026, for akkurat nå er det å være nerd mainstream i underholdningsverdenen. Og å være fan av Dungeons & Dragons er, i mangel av et mer presist uttrykk, "kult".

Hvis du leser dette, er det sannsynligvis fordi du likte filmen Dungeons and Dragons: Honor Among Thieves (2023), eller kanskje du trodde at spillet Duffer-brødrene brukte for å sementere sin globale suksess med Stranger Things var mer enn bare et enkelt brettspill. Eller kanskje du, mens du scrollet gjennom YouTube-feeden din, kom over en spilløkt fra en av de mest kjente seriene de siste ti årene, for eksempel Dimension 20 eller Critical Role. Kanskje ble du inspirert til å utforske denne verdenen etter å ha sett The Legend of Vox Machina eller den nylige The Mighty Nein. Eller kanskje du har begynt å følge med på Dungeon Masters-serien som Wizards nettopp har begynt å legge ut på YouTube. Eller kanskje noen som står deg nær bare inviterte deg til å spille for første gang, og du bare sa ja. Uansett hvem du er, er du velkommen til hobbyen.

Som jeg sa, Dungeons & Dragons er nå i vinden og sterkere enn noen gang tidligere i sin historie. En del av denne suksessen, som hoveddesigneren av den femte utgaven av spillet (og den nåværende 5.5 Edition), Jeremy Crawford, fortalte oss på San Diego Comic-Con Málaga 2025 nylig, er også drevet av de liveshowene som er nevnt tidligere. Som han fortalte de av oss som deltok på panelet hans live, måtte spillet "lytte til spillerne. Lytte til forslagene deres, men også klagene deres. Tilgjengelighet var en av nøkkelfaktorene (...) Vi måtte fokusere all vår oppmerksomhet på dere alle".

Dungeons & Dragons 5.5, et multivers for alle typer spillere

Derfor har Wizards of the Coast, selskapet som forvalter det offisielle D&D-materialet (selv om det finnes mange andre utgivere og tredjepartsmateriell som er like bra som det offisielle), fullstendig fornyet sitt startsett. For mange er dette det første skrittet inn i hobbyen. Dette startsettet beholder essensen av "ditt første eventyr" og gir deg de første monstrene du kan drepe og skatter du kan plyndre, men det har også tatt inn over seg tidens tegn. I disse dager er D&D ikke lenger bare "penn og papir", selv om det kan være det, og den formelen føles nå noe mer begrenset enn de forseggjorte tilbudene fra andre brettspill.

Starter Box beveger seg i den retningen, og øker det "fysiske" materialet betydelig. Ved denne anledningen har vi brukt Heroes of the Frontier Starter Box levert til oss av Wizards of the Coast, og utnyttet den lokaliserte utgivelsen på tysk, fransk, italiensk og spansk, som er den versjonen vi har brukt her. Innholdet er nøyaktig identisk med den engelske versjonen som vi anmeldte i fjor, og det ville ikke gi mye mening å gå i detalj om dem igjen her. Men hvis du i tillegg til å lese hva som er inni vil se alt, anbefaler jeg at du tar en titt på vår unboxing av Heroes of the Borderlands Starter Set.

Men skulle ikke dette handle om å lære å spille? Skal du ikke åpne esken? Selvfølgelig skal jeg det, og jeg kan fortelle deg at jeg har hatt sjansen til å prøve ut Borderlands Heroes Starter Box med ikke bare én, men to forskjellige grupper. Den ene var min vanlige gruppe spillere, alle erfarne veteraner av bordrollespill og D&D. Den andre var helt nybegynnere, som jeg guidet gjennom deres første spill. Ut fra disse to erfaringene og mine egne, først som spiller og deretter som DM, har jeg samlet noen punkter jeg kan ha i bakhodet når du befinner deg i samme situasjon. For det finnes ikke én "Slik spiller du D&D". Hvert bord er unikt, akkurat som hver karakter, situasjon og terningkast er det. Jeg kan ikke fortelle deg hvordan du skal beseire Strahd von Zarovich, men jeg kan "lære" deg å sette sammen fragmentene av hans og Barovia-karakterenes historie til en fantastisk fortelling. Og ved å ta inn hver eneste detalj, hvert eneste spor eller hvert eneste slag, vil du vite hva du skal gjøre når tiden er inne og du står overfor Strahd.

1. Som spiller: Fokuser på å nyte spillet, i stedet for å prøve å mestre det

Det er helt normalt at du allerede før du spiller Dungeons and Dragons for første gang, har fantasert om å bli en mektig trollkvinne som er dyktig i alterasjonsbesvergelser, eller kanskje en stille og dødelig snikmorder. Du har kanskje til og med tenkt på å reise rundt i verden og snakke med alle dyrene og til og med forvandle deg til et av dem som druide. Alt dette er vel og bra, men når sannhetens øyeblikk kommer, viser det seg noen ganger at karakteren du forestilte deg kunne gjøre ting som å kaste lyn eller ildkuler, faktisk ikke kan gjøre det (eller i det minste ikke ennå), eller kanskje du skynder deg inn i kamp ivrig etter å kjempe, og en goblin med en bue og et godt skaderull slår deg bevisstløs i aller første omgang. Jeg har sett disse situasjonene utspille seg ved bordet, og jeg har sett hvordan noen har innsett at dette verken er en sprint eller en heltesimulator. I D&D spiller du en rollefigur, og det er mange måter å løse den samme situasjonen på. Noen ganger er det spillernes fantasi og kreativitet som avgjør. Andre ganger er det resultatet av noen få ferdighetskast, eller en kombinasjon av begge deler. Og hvis du mislykkes, må du og resten av gruppen ta til takke med en ny dose kreativitet og terningkast. Og så videre. Målet med D&D er ikke å vinne, men å ha det gøy, overleve eventyret og, om mulig, gå derfra med noen ekstra gullmynter i lommen.

2. Som Dungeon Master: Det er lettere sagt enn gjort å opprettholde tempoet og balansen i spillet

En annen misforståelse de fleste spillere har, er at de spiller mot Dungeon Master, men ingenting kunne være lenger fra sannheten. En DM må styre historien, fungere som en dommer i forhold til reglene og utøve kontroll over monstrene eventyrerne møter. Noen DM-er foretrekker å være mer restriktive når det gjelder gruppens handlefrihet, for å sikre at historien utspiller seg akkurat slik de så nøye har planlagt. Andre overgir seg til kaoset rundt bordet og gruppens ville ideer. Personlig er jeg ikke helt enig i noen av disse to tilnærmingene, men vil heller prøve å finne en mellomting mellom de to. Før du begynner å spille D&D, enten det er en one-shot (et kort eventyr som begynner og slutter i samme økt) eller du starter en kampanje som kan vare i årevis, er det best å sette seg ned med gruppen din før du i det hele tatt lager karakterarkene og spørre dem: Hva håper de vil skje i dette eventyret? Hva ønsker de å utforske med karakterene sine? Foretrekker de å fokusere mer på utforskning, rollespill eller kamp?

For at en spilløkt skal fungere og alle skal ha det gøy, må det selvfølgelig foreligge et slags manus og forberedelser, og mange "hva om..."-scenarioer for å forutse spillernes valg. Men som DM er du forpliktet overfor spillerne, ikke overfor historien din. Blir det plottet du har forberedt i to uker, ikke noe av fordi spillerne prøver å unngå det eller sabotere det? Det er et tydelig tegn på at du må endre kurs. Noen ganger løser en god "nulløkt" langt flere problemer ved å etablere et minimum av felles grunn enn å gjøre et radikalt skifte tre måneder ut i kampanjen. Lytt til gruppen din, vær selvsikker. Gi dem frihet til å velge, og hvis du ser at de er kommet for langt ut av kurs, kan du gi dem en ny krok som får dem tilbake til hovedhistorien.

Du har sikkert allerede lagt merke til at det å være DM innebærer et stort ansvar og et visst press for at alt skal gå som smurt. Det er den vanskeligste rollen ved bordet, men jeg kan garantere at det også er den mest givende, hvis du klarer å sørge for at resten av gruppen har det gøy.

3. Som spiller: Ikke prøv å forstå alt på første forsøk

Noe av det beste med denne startboksen er at den veileder spillerne og hjelper dem med å komme i gang, selv om de aldri har spilt Dungeons and Dragons før. Blant de mange bakgrunns-, skatte- og monsterkortene er det fire grunnleggende miniguider om hva du kan gjøre på din tur, enten det er standardhandlinger eller kamp. I sistnevnte tilfelle forklares det dessuten hvordan du kan forstå de ulike alternativene dine i kamp og kostnadene ved hver beslutning.

Ingen spillere kan forventes å forstå alt de kan eller ikke kan gjøre i løpet av de første spilløktene. Ikke nøl med å spørre DM-en hvis det er noe du ikke forstår, men generelt sett er det sannsynlig at hvis du har en følelse av at "det gir mening i situasjonen", så er det et gyldig alternativ. Forresten, hvis du virkelig ønsker å få mest mulig ut av karakteren din, utstyret og potensialet deres, anbefaler jeg at du, når du har fullført de tre mini-eventyrene i Heroes of the Borderlands, får tak i 5.5 Edition Player's Handbook. Den definitive guiden til hvordan du skreddersyr karakteren din.

4. Som Dungeon Master: Ikke vær sjenert og få mest mulig ut av alt det splitter nye trykte materialet.

OK, la oss innse det. Det er visse ting i startsettet som sannsynligvis 90 % av spillerne aldri vil klippe ut av papparket. Gullmynter og kraftpoeng, for eksempel. Det er ikke det at de ikke er nyttige, men de er ikke nødvendige hvis du fører en enkel oversikt i en notatbok ved siden av deg med en blyant. Jeg tror at denne tilnærmingen til tradisjonelle brettspill i dette tilfellet kan forvrenge litt av konseptet om hva et rollespill er, der det er best å ikke ha for mange gjenstander for hånden som tar deg ut av handlingen. Maktpoeng kan rett og slett føres som strekmarkeringer i margen på et håndskrevet ark, akkurat som skattene du har i lommene dine. La de små pappkortene ligge i esken: De distraherer spillerne mer enn de hjelper dem.

Men karakter- og monsterark og kort ... det er en skattkiste! Og uvurderlig. Hvis du vil kjøpe monsterark til spill fra de offisielle Wizards of the Coast-eskene, vil du normalt finne ut at prisene er ganske høye for ting som, vel, bare er papp. Et annet alternativ er å lage dem selv ved hjelp av fargede pinner, eller til og med våge seg inn i den dyre (men vakre) verdenen av spillminiatyrer (noe som ville være nok for en annen artikkel like lang som denne). Men D&D-startsettet, som til denne prisen også inneholder tre eventyr, terninger, spillerhåndbok og kart, gir veldig, veldig god valuta for pengene. Ta med monstrene til ditt neste fangehull og gjem disse skattene der også. Når tiden er inne, kan disse symbolene gjøre en "vanlig" økt til en minneverdig dag i kampanjen din.

Jeg håper denne korte historieleksjonen og disse små tipsene basert på min erfaring, både før og under spillene mine med Heroes of the Borderlands Starter Box, har vært nyttige for deg. Nyt denne hobbyen, for det er noe av det beste i livet. Det, og menneskene du deler den med.