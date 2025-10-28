Dungeons of Doom vil avdekke ettervirkningene av One World Under Doom

HQ

Hvis du har fulgt med på One World Under Doom og lurer på hva som kommer til å skje videre, har Marvel svaret. Nylig ble det avslørt at en spinoff-serie kalt Dungeons of Doom er på vei, og at den vil gjøre sin store entré så snart som i januar 2026.

Serien skal skrives av Phillip Kennedy Johnson og Benjamin Percy, med illustrasjoner fra Carlos Magno, Robert Gill, Justin Mason og Georges Jeanty, og blir en saga i tre hefter som utforsker hvordan en gjeng Marvel helter forsøker å plyndre Dooms våpenlager.

I hovedsak ser det ut til å være en dungeon-crawler-lignende hendelse der vi får se en rekke interessante navn dykke inn i Dooms befestede bunker for å oppdage dens mørkeste hemmeligheter. Haken er at Doom ikke etterlater noe ubeskyttet, noe som gjør dette eventyret mildt sagt farlig.

Synopsis legger til: "Når Dommedagsborgen er tom og herreløs, kappes verdens supermakter om å gjøre krav på og kontrollere den uante makten og teknologien som venter der inne. Men når en eksplosjon sender dem alle ned i en fangehullslabyrint som ingen av dem ante var der, blir det som begynte som et våpenkappløp, til en skremmende kamp om overlevelse. Hvem, om noen, vil overleve? Og hvilke grusomheter skjuler seg i Dommedagsfangehullet?"

Dette er en annonse:

Det første nummeret kommer i salg 14. januar, og du kan se forsiden nedenfor.