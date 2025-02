Dungeons of Hinterberg kommer til PlayStation neste måned

HQ

Etter sin debut på PC og Xbox-konsoller i midten av 2024, vil Microbird snart bringe Dungeons of Hinterberg til PlayStation-systemer også. Dette er bekreftet i en pressemelding der det nevnes at spillet kommer til PlayStation så snart som 13. mars. Ettersom det ikke nevnes at spillet direkte kommer til bare PS5, ser det ut til at det vil gjenspeile Xbox-motstykket ved også å komme på både nåværende og siste generasjons systemer også.

PlayStation-versjonen av Dungeons of Hinterberg vil tilby det uhindret spillet, som inkluderer 25+ fangehull, 20+ fiender, fire biomer, 10+ steder og 20+ lokalbefolkningen å møte, bortsett fra at det også vil inkludere noen få nylige tillegg, for eksempel New Game Plus og en "ny, hemmelig bonusepisode".

Hvis du er på gjerdet om Dungeons of Hinterberg, må du huske å lese vår anmeldelse av spillet for å se hva vi syntes om det.