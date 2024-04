Dungeons of Hinterberg som slippes i juli

HQ

Zelda i Østerrike høres kanskje ut som en merkelig kombinasjon, men det er faktisk den beste måten å beskrive det kommende Dungeons of Hinterberg, som har fått ganske mye oppmerksomhet når det har blitt vist tidligere.

Heltinnen vår heter "Luisa, en utbrent jusstudent som tar en pause fra sitt fartsfylte bedriftsliv for å erobre Dungeons of Hinterberg", og det som venter oss er mye utforsking, monstre, varierte miljøer og gåter. Sistnevnte er fokuset i den nye traileren vi fikk se under gårsdagens ID@Xbox-arrangement, hvor vi også endelig fikk en bekreftet utgivelsesdato.

Det viser seg at Dungeons of Hinterberg slippes 18. juli til PC og Xbox Series S/X, og hvis du vil prøve dette cel-shaded-eventyret, er det beleilig nok inkludert i Game Pass.