Dungeons of Hinterberg-utviklere forklarer hvordan man finner "sweet spot" for puslespill

HQ

Dungeons of Hinterberg fra Microbird Games var en av våre favorittoverraskelser fra i fjor. Det er kanskje ikke et direkte puslespill, men det har mange utfordringer som setter deg på prøve uten at du får lyst til å kaste kontrolleren på tvers av rommet.

Vi spurte utviklerne og medgrunnleggerne av Microbird Games, Regina Reisinger og Philipp Seifried, på BIG-konferansen i år om hvordan de har fått det til. "Prosessen vår var at vi gikk gjennom blokkeringsstadier der hele nivået bare består av en rekke grå bokser, og du kan spille gjennom det uten all den fancy grafikken", sa Seifried. "Men du kan iterere veldig raskt. Du kan flytte rundt på ting. Du kan gjøre ting enklere eller vanskeligere."

"Og så var vi veldig heldige med teamet vi ansatte, fordi det besto av både hardcore-spillere og veldig uformelle folk", fortsatte han. "Og så ofte venner og familie eller til og med offentlige betatester også. Og på den måten fikk vi mange tilbakemeldinger, og det var en god måte å finne ut om oppgavene var for vanskelige eller for enkle."

Hvis du vil vite mer om Dungeons of Hinterberg, og hvordan Spider-Verse-filmene påvirket kunststilen, kan du sjekke ut hele intervjuet nedenfor: