Dungeons of Hinterberg vist som en turistinformasjonsvideo

Senere i år er det klart for premiere på Dungeons of Hinterberg, som er et celleskyggelagt actioneventyr i østerrikskinspirerte omgivelser med fire forskjellige og varierte biomer. Det ser imidlertid ut til at fjell vil være en fellesnevner for flere av dem, og noen har omtalt det som en alpin Zelda - noe som høres ganske bra ut.

Nå har vi fått en ny trailer som heter Welcome to Hinterberg, og den er satt opp som en slags turistinfo og presenterer verden med mange av de tingene vi kan gjøre. Det er også mye gameplay, som i tillegg til monsterkamper inkluderer ting som å utforske, kjøre gruvevogn og besøke byer.

Dungeons of Hinterberg slippes tidlig i høst til både PC og Xbox, og er inkludert i Game Pass fra dag én. Se den nye videoen nedenfor.