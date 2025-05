"Hei pappa, se på dette dunket." Etter å ha tilbrakt 700 timer med Brawl Stars og vist meg flere meningsløse barneprogrammer han har samlet på seg, har sønnen min Frank endelig byttet favorittspill. iPaden hans er nå ikke bare en offisiell Brawl Stars-plattform, men mer et basketballfylt, NBA-duftende hjem for store stjerner som Giannis, Curry, Durant, SGA og LeBron. Dunk City er endelig her, og det er en god ting.

Tre mot tre eller fem mot fem er regelen. Begge spillmodusene fungerer bra.

Dunk City Dynasty er et arkadesportspill i samme ånd som NBA Jam og NBA Street. NetEase har latt seg inspirere av arkadegigantene for å skape en basketballopplevelse som er fartsfylt, lett å spille og enkel - men samtidig dyp og utfordrende. Du kan enten spille tre mot tre, med klassiske streetball-regler - eller 5 mot 5 på samme premisser som klassiske NBA-kamper, og utfordringen er selvfølgelig å mestre de grunnleggende elementene i sporten. Som forward må du riste av deg forsvarsspilleren og skyte når det er plass. Hvis skuddet ditt blir blokkert av en forsvarsspiller, er sjansen for at ballen går i kurven ekstremt liten. Hvis du derimot venter på en åpning, går sidelengs, kommer deg fri og skyter, er oddsen omvendt. Det finnes selvfølgelig en knapp for pasning, og en knapp for "drive" som er knyttet til en superkraft der du kan tvinge deg frem til kurven og etterlate en lyseblå superrøyk bak deg.

Dunk City handler om grunnleggende ferdigheter oppgradert til 2000, som er veien å gå for å lykkes med arkadebasketball.

Som forsvarsspiller gjelder det samme - men i omvendt rekkefølge. Grunnleggende, bare. I Dunk City Dynasty er det ikke noe soneforsvar, alt og alle er prikket ned, og du kan både løpe fritt og holde inne "defend"-knappen for å huke deg ned og virkelig prøve å holde deg foran angriperen, med en lav holdning. Derfra kan du aktivere "stjele" for å snappe ballen, med risiko for at forsvarsspilleren utnytter det faktum at du da blir statisk i et lite minisekund og dermed kan risikere at ballen dribles bort hvis motstanderen din handler raskt nok. Det er selvfølgelig også mulig å blokkere, og i det store og hele er spillmekanikken og balansen mellom de ulike funksjonene veldig bra. Dunk City Dynasty føles som å spille basketball, noe jeg ikke kan si om mange arkadebasketopplevelser.

Det er mange kjente, lisensierte NBA-stjerner å låse opp.

Siden dette er et gratisspill for Android og iPhone/iPad, kommer det selvfølgelig komplett med mikrokjøp, loot boxes og de evig rotete menyene med over 100 000 forskjellige ikoner, knapper, tekstlinjer og logoer. Til tider er det rett og slett umulig å forstå hva alt er, og en stor del av meg skulle ønske at utviklerne av disse mobilvennlige free-2-play-titlene innså at menyer og selve presentasjonen bør være like enkel og lettfattelig som spillopplevelsen ute på basketballbanen, og ikke omvendt. Det skal imidlertid sies at kravet om mikrokjøp aldri er der, det er ingen påtvungne reklamer for et meningsløst strategispill som du må lide deg gjennom i 35 sekunder før du kan fortsette å spille, og du trenger ikke å vente på oppgraderinger hvis du ikke betaler, noe som åpenbart er veien å gå her.

Det er morsomst å spille streetball (3-vs-3), og designet er herlig stilig.

Estetikken, sammen med den velbygde mekanikken, er det jeg liker best med Dunk City Dynasty. Jeg liker designstilen, væremåten, jeg synes Netease har fanget de mest karakteristiske trekkene til Curry så vel som LeBron, Booker, SGA, Embig, Giannis, Luka, Jokic og alle de andre, og den solblekede, fargerike Miami-følelsen rimer perfekt med en basketballinfluert, bærbar sommer. Jeg elsker også Kendrick Perkins' smidige stemme som kommentator, og jeg synes han gjør en god jobb med å både oppsummere det som skjer på banen og krydre det med morsomme kommentarer uten at det føles irriterende eller for repeterende. Når det er sagt, kunne Netease ha hoppet over treningsgreia der du oppgraderer spilleren din og bygger et slags sterkt forenklet ferdighetstre, den delen føles sen når det gjelder utviklingstid, og jeg tror spillet hadde klart seg fint uten den.

Dunk City Dynasty Det er en overraskelse, helt klart. I en tid der de fleste påkostede mobilspillene som lanseres er idiotiske med forenklet spillmekanikk redusert til enkle tastetrykk på samme knapp og krav om mikrokjøp, med stadig tilbakevendende oppfordringer - er dette et friskt pust, selv om Netease selvfølgelig fortsatt vil ha pengene dine. Dunk City Dynasty er absolutt ikke noe nytt NBA Jam, men det er bra. Morsomt. Stilig. Sommerlig.