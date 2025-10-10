Duolingo-fugl torturerer barn i første titt på anime-serie

Snart vil japanskelever på Duolingo kunne teste seg selv som aldri før, fordi en anime-serie basert på læringsappen lanseres helt på språket.

Denne er kjent som Duolingo: The Final Test, og regnes som den "første originale animeserien" fra appen, noe som tyder på at flere er på vei, og hva denne serien lover, forklarer sammendraget ganske enkelt: "På tide å endelig forplikte deg til japanskundervisningen på Duolingo."

Ut fra traileren å dømme ser vi Duo (fuglen) plage og torturere en gjeng elever ved å bruke dem som menneskelige betatestere. Haken er at funksjonene ser ut til å være livsfarlige, litt som Squid Game på mange måter. Jepp, det er litt forskrudd.

Serien har premiere på YouTube neste uke, den 13. oktober, og vil spenne over totalt fem episoder. For å få en smakebit av hva den byr på, se traileren nedenfor.

