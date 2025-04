Duolingo slutter å ansette konsulenter og erstatter dem med AI

HQ

Duolingos administrerende direktør Luis von Ahn har kunngjort at appen vil fokusere på AI, og satse på teknologien for fremtiden. Med tanke på kontroversene som oppstår når disse to bokstavene kombineres, kan du være sikker på at denne kunngjøringen utløste litt av et raseri.

I en e-post som ble lagt ut på LinkedIn, avslører Ahn at innleide konsulenter kommer til å fases ut, ettersom man mener at AI kan gjøre arbeidet for dem. AI vil også bli introdusert i ansettelsesprosessen, vil evaluere medarbeidersamtaler, og de fleste funksjoner kommer til å endres fundamentalt med innføringen av den nye teknologien.

Duolingo-sjefen sammenligner det å satse på AI med å satse på mobil tilbake i 2012, noe som førte til appens suksess. "Forandring kan være skremmende", skriver mannen som ikke kommer til å bli påvirket av den. "Men jeg er sikker på at dette vil være et stort skritt for Duolingo. Det vil hjelpe oss å levere bedre på oppdraget vårt."

Noen mener at dette er en positiv endring for selskapet, mens andre i kommentarfeltet til LinkedIn-innlegget kaller dette et rødt flagg, og sier at de vil ta læringen sin andre steder.

Dette er en annonse: