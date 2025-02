Duolingo-ugla er død

HQ

Til tross for at Duolingo er en familievennlig språklæringsplattform, har maskoten vært notorisk kjent som et truende og foruroligende monster. Uglen, kjent som Duo, har lenge vært kjent for sin kontrollerende natur, og det er derfor utvilsomt et friskt pust for noen å høre at fugleantagonisten har blitt funnet død.

Duolingo bekreftet dette i en uttalelse på X, der de sier følgende :

"Det er med tunge hjerter at vi informerer deg om at Duo, formelt kjent som The Duolingo Owl, er død.

"Myndighetene etterforsker for øyeblikket dødsårsaken, og vi samarbeider fullt ut. Sannsynligvis døde han av å vente på at du skulle gjøre leksjonen din, men hva vet vel vi.

"Vi er klar over at han hadde mange fiender, men vi ber dere om å avstå fra å dele hvorfor dere hater ham i kommentarfeltet. Hvis du har lyst til å dele, vennligst skriv også kredittkortnummeret ditt, slik at vi automatisk kan melde deg på Duolingo Max til minne om ham.

"Vi setter pris på at dere respekterer Dua Lipas privatliv i denne tiden."

Siden denne uttalelsen ble publisert, har vi sett flere andre store navn hylle Duo the Owl, inkludert Netflix' Squid Game, Halo, og Assassin's Creed . Du kan se disse nedenfor.

