Duolingos Year in Review er her for å fortelle deg om du er trygg fra Duos raseri Språklæringsappens maskot er beryktet for å bli sint på dem som ikke lærer hardt nok.

HQ Har du vært innom Duolingo nok i det siste? Har du tjent en stor nok strek i 2024 og fått nok XP? Nå kan du finne ut av det ved å starte opp språklæringsverktøyet og aktivere Year in Review -funksjonen. Dette er i bunn og grunn samme type verktøy som brukes i Spotify og Apple Music og lignende for å vise vaner og tendenser i din bruk av tjenesten. For Duolingos del teller den opptjente XP, lengste daglige streak, minutter brukt på læring og hvor du rangerer deg i samfunnet i prosentformat, samtidig som den også legger til noen morsomme tillegg, for eksempel at du kommer på Duolingos hitliste hvis du ikke har lært nok i løpet av kalenderåret. Du kan få en god teaser og et eksempel på hvordan Year in Review er strukturert ved å sjekke ut videoen som Duolingo har delt nedenfor. Dette er en annonse: