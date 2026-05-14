Dusinvis av hunder reddet fra et svindelhjem i Uganda

HQ

Flere titalls hunder har blitt reddet i razziaer utført av politiet og dyrevernorganisasjoner i Uganda, etter at det ble oppdaget at de ble holdt på falske internater. Disse internatene brukte hundene til svindel på sosiale medier, der eierne fremstilte hundene i nød for å få inn hundretusenvis av kroner i donasjoner fra hundeelskere over hele verden.

Én mistenkt ble arrestert under razziaene, som var rettet mot tre internater, mens to andre er på frifot. Owen Godfrey Membe har erklært seg ikke skyldig i en anklage om dyremishandling. Han er anklaget for "å ha drept et dyr på en unødvendig grusom måte". Hundene fra Membes internat er fortsatt der, men bygningen kontrolleres nå av Animal Welfare Alliance Uganda, en organisasjon som tar sikte på å bekjempe organisert utnytting av dyr, og som består av lokale og internasjonale aktivister samt kvalifiserte veterinærer.

Det er opprettet et nytt sted for et nødasyl, der hundene skal tas imot. Utnyttelsen av hundene ble oppdaget gjennom en BBC-reportasje som avslørte svindlere i Mityana, som brukte penger fra filming av hunder i nød til å finansiere en luksuriøs livsstil.

Hundene hadde blitt skadet med vilje for å få innhold, og etterlatt med skader for å sikre at de fortsatt kunne brukes til innhold. "Denne saken er den første arrestasjonen etter at verden har sett hvordan denne svindelen har utviklet seg til å bli en svindelvirksomhet for innholdsskapere på nettet", sier Bart Kakooza, nestleder i Animal Welfare Alliance Uganda. "Hele verden følger nå med for å se hvordan Uganda vil bringe disse sakene for retten, og hvordan disse dyrene vil få en ny sjanse til å leve et liv uten grusomheter."