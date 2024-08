Dusinvis av monstre og utrolige skapninger og karakterer venter i Black Myth: Wukong

HQ

et er nøyaktig tolv dager til lanseringen av Black Myth: Wukong, den etterlengtede tittelen fra det kinesiske studioet Game Science. Det er knyttet stor spenning til hva denne tittelen kan tilby vestlige spillere, og om den kan være det definitive løftet for kinesisk spillutvikling mot et globalt publikum. Og ut fra det vi har sett, er det all grunn til å tro det.

Lanseringstraileren viser oss et stort utvalg av biomer og detaljerte miljøer der vår hovedperson Sun Wukong vil møte en legion av fargerike fiender. Vi får også møte noen karakterer som vil bli allierte på vår reise mot vest. Sjekk det hele nedenfor.

HQ

Black Myth: Wukong kommer til PC og PS5, med en senere utgivelse (på en foreløpig ubekreftet dato) for Xbox Series.