Dusinvis av uidentifiserte lik funnet på sykehus i Tripoli

Siste nytt om Libya . Mandag avdekket libyske myndigheter minst 58 uidentifiserte lik i et likhus på et sykehus i Tripoli som tidligere var under militsens kontroll, ifølge departementet, noe som reiser spørsmål om mulige overgrep før gruppens nylige kollaps.



Levningene, noen av dem brent og i fremskreden forråtnelse, ble funnet få dager etter Abdulghani Kiklis død. Etterforskningen fortsetter, og funnet bidrar til det økende presset på overgangsregjeringen for å oppløse væpnede grupper som opererer utenfor loven.