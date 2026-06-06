Duskfade Intervju med Weird Beluga: Vi snakker om inspirasjon, vanskelighetsgrad, kjøretid, AI og mer med Weird Beluga

Selv om vi ikke ser like mange 3D-plattformspill som vi gjorde i PlayStation 2s gylne æra, er det fortsatt høydepunkter som dukker opp og gjør det klart at fansen fortsatt elsker og liker denne delen av spillsektoren. Astro Bot underholdt mange for et par år siden, Donkey Kong Bananza fulgte etter i fjor, og alt dette mens indie- og AA-bransjen også serverte en rekke fornøyelige opplevelser, inkludert Yooka-Replaylee og Bubsy 4D.

Snart vil utvikleren Weird Beluga bøye sine kreative muskler også på dette området, da studioet vil lansere Duskfade, et 3D-plattformspill som tar sikte på å hylle den gylne æraen i denne sektoren, hvor en søt karakter tar på seg et større enn livet oppdrag, kjemper mot fiender og sjefer, og reiser over en rekke varierte og unike riker og nivåer. Det ser selvsagt ut som en skikkelig godbit hvis du liker denne typen spill.

Med Duskfade satt til å lanseres i 2026, på PC, PS5, Xbox Series X/S, og nå også på Nintendo Switch 2, hadde vi luksusen av å kunne snakke med narrativ designer Ricardo Chorques Mesa, alt for å lære mer om spillet. Vi snakket om inspirasjonskildene, utviklerens filosofi om vanskelighetsgrad, spilletid, hvordan Weird Beluga behandler AI og mye mer. Du kan se hele samtalen nedenfor.

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Gamereactor: Siden det er et actionplattformspill, var det noen spill du hentet inspirasjon fra eller ønsket å etterligne for Duskfade?

Chorques Mesa: "Vi liker å snakke stolt om våre hovedreferanser, som er Jak & Daxter og Ratchet and Clank når det gjelder gameplay, og Kingdom Hearts som en referanse for kunst og stemning. Vi har selvfølgelig også hentet inspirasjon fra mange andre plattformspill som Mario Odyssey og Astro Bot. Vi har også sett på kampreferanser som Souls-serien eller Alice: Madness Returns for måten det blander plattformspill, action og fortelling på."

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Gamereactor: Hvordan gir de unike rikene dere mulighet til å utfolde deres kreative evner, og hva slags unike utfordringer vil hvert rike by på for spilleren?

Chorques Mesa: "Vi har alltid visst at en av våre største styrker er spillets kunst. Allerede fra den aller første prototypen så det utrolig bra ut, og det har bare blitt bedre siden. Selv om det kan være en utfordring å ha så mange forskjellige biomer, setter vi stor pris på variasjon og muligheten til å overraske spillerne med landskap og bilder som brenner seg fast i minnet. Men det handler ikke bare om omgivelsene, for med så varierte omgivelser kan både fiender og mekanikk anta uventede og morsomme former og oppførsel.

"Hvert nivå har sine egne trusler og utfordringer: lavabølger, korrupte automater, levende sjakkbrikker, plattformer som er luftspeilinger ..."

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Gamereactor: Med tanke på actionbasert kamp, hva er din filosofi når det gjelder vanskelighetsgrad for Duskfade og å gjøre spillet anvendelig for et bredt publikum?

Chorques Mesa: "Vi har alltid vært veldig klare på at vi ville ha en opplevelse som skulle være morsom for alle typer spillere, men som også skulle belønne mer erfarne spillere med avanserte ruter og bevegelsesalternativer. Hvis du vet hvordan du får mest mulig ut av Zirians verktøykasse, vil du kunne fly gjennom banene lynraskt, og ved å kombinere kampferdighetene hans på en smart måte, vil fiendene ikke engang kunne klø deg.

"Dette gjelder også for Duskfades fortelling. Et yngre publikum vil kunne glede seg over og forelske seg i historien og karakterene, men det er kanskje de litt eldre spillerne som virkelig får kontakt med budskapet om familie, kjærlighet og tap."

Gamereactor: Hvor lineært er Duskfade, og byr spillet på unike måter å våge seg utenfor allfarvei, om du vil?

Chorques Mesa: "Både historien og nivåene spilles på en lineær måte. Men hver eneste setting er full av hemmeligheter som du kanskje ikke kan nå der og da uten hjelp av en evne som låses opp senere i spillet. Derfor er det alltid en god idé å gå tilbake til tidligere nivåer på jakt etter verdifulle oppgraderinger eller fantastisk kosmetikk. I tillegg skjuler hver setting en tidssprekk der du kan sette din mestring av kamp og plattformkjøring på prøve."

Gamereactor: Hvor lang tid regner du med at en gjennomspilling av Duskfade vil ta?

Chorques Mesa: "Basert på spilltestingen vi nylig har gjennomført, kan vi bekrefte at Duskfade varer mellom 15 og 20 timer, avhengig av hvor mange hemmeligheter du velger å jakte på."

Gamereactor: Hva er Weird Belugas holdning til bruk av kunstig intelligens i spillutvikling?

Chorques Mesa: "Hos Weird Beluga er vi imot bruk av kunstig intelligens. Hver eneste del av spillet er laget for hånd og med så mye kjærlighet som vi har kunnet legge i det."

Gamereactor: Hva er en del av Duskfade som du mener folk burde snakke mer om?

Chorques Mesa: "Vi elsker balansen vi har oppnådd i spillet mellom kamp og plattform, og ingen steder kommer det bedre til syne enn i sjefskampene. Både minibossene og sjefene kombinerer hektiske kampseksjoner der angrep og unnvikelser er nøkkelen, med plattformsekvenser der hurtighet og presisjon er avgjørende for å vinne.

"Et annet aspekt vi er besatt av, er "clockpunk"-estetikken, ettersom alt i spillet dreier seg om tid og urverk. Til og med Zirians sverd, kalt "Minutero", er formet som en klokkeviser!"

Takk til Weird Beluga Ricardo Chorques Mesa for at han tok seg tid til å svare på spørsmålene våre. Duskfade kommer snart til PC, PS5, Xbox Series X/S, med nye planer om å også bringe spillet til Nintendo Switch 2-enheter. Følg med for mer fra spillet når vi nærmer oss lanseringsdatoen.