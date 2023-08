Jeg står i et ødelagt postapokalyptisk ville vesten. En vitenskapsmann har nettopp informert meg om at jeg er en del av eksperimentet hans med å klone førsteklasses revolvermenn for å befri verden fra tungt bevæpnede roboter. Formålet mitt er enkelt å forstå, og de syntetiske livene mine er tilsynelatende uendelige. Jeg er klar til å begynne å skyte. Velkommen til Dust & Neon.

HQ

Fortellingen jeg møter er egentlig ikke mer komplisert enn som så, og det trenger den heller ikke å være, for i et spill som Dust & Neon fungerer den mest som et uviktig bakteppe. At den estetiske stilen har ligget til grunn for hele eventyret er jeg overbevist om, for det er dessverre det eneste som skiller Dust & Neon fra andre roguelikes i noen særlig grad. Allerede etter den første timen begynner det å føles repetitivt, og et par kvelder inn i eventyret føles det som om jeg spiller den samme banen om og om igjen uten noen egentlig grunn til å fortsette.

For hver spillsyklus ser stort sett lik ut. Jeg våkner opp i forskerens laboratorium, jogger bort til heisen som tar meg til det øvre nivået der jeg snart kommer til kartet som sender meg ut på oppdragene mine. Vel ute i felten er det noen forskjellige mål å oppnå, avhengig av hvilken type bane jeg har valgt. Det kan handle om å rane et tog, beseire et antall fiender av en bestemt type eller sabotere et viktig robotanlegg av noe slag, men uansett hvilken type bane jeg velger å begi meg ut på, handler det om å meie ned alle robotene jeg kan finne, plukke opp alt de etterlater seg og komme meg til slutten av nivået. Selv om strukturen i oppdragene varierer noe, er det aldri nok til å gi Dust & Neon noen reell dybde, og selv om det ofte er mye action på skjermen, føles det ganske kort tid inn i spillet som om jeg gjør alt på autopilot uten noen reell interesse for hva som skal komme.

Det jeg derimot får med meg fra mine reiser i det høyteknologiske vesten, er et actionspill som, til tross for manglende dybde, gjør en god jobb med å holde meg underholdt, i hvert fall i noen øyeblikk av gangen. Den grunnleggende spillmekanikken er enkel å sette seg inn i og følger i fotsporene til mange andre spill i roguelike-sjangeren. Den venstre analoge spaken bestemmer hvilken retning jeg beveger meg i, mens den høyre lar meg styre hvor cowboyen min sikter. Resten er ikke mer komplisert enn å sikte, unngå fiendens ild og skyte tilbake. Når det gjelder å unngå prosjektiler fra fiendtlige roboters våpen, får jeg tidlig i spillet en briefing om hvordan jeg skal bruke spillets dekningsfunksjon, som ganske enkelt går ut på å gjemme seg bak ulike meterhøye strukturer i omgivelsene for å unngå å bli truffet. Et system som har tjent mange spillere godt i ulike Gears of War-lignende actionspill, men i en roguelike med helikopterperspektiv, som Dust & Neon faktisk er, fungerer det mindre bra, og jeg irriterer meg heller over alt vrakgodset som ligger spredt rundt på banene i stedet for å se noe poeng i å gjemme meg bak det. Det er ikke vanskelig å kaste seg mellom snirklende kuler i robotødelandskapene, og selv om karakteren min absolutt er noe tregere enn det jeg er vant til fra andre spill i samme sjanger, fungerer det mye bedre i min verden å være mer offensiv.

Våpnene i Dust & Neon er for det meste spredt rundt i nivåene i forskjellige kister og kommer i tre forskjellige kategorier. Hagler for nærkamp, snikskytterrifler for lengre avstander og revolvere for alt derimellom. Det er selvfølgelig en fornuftig blanding av våpen som på papiret komplimenterer hverandre veldig godt, men i praksis finner jeg svært sjelden noen grunn til ikke å bruke revolveren til alt. Visst er det litt gøy å late som om man er en ekte snikskytter og skyte roboter på avstand, men i praksis er ikke skjermen så stor at rekkevidden og treffsikkerheten til snikskytterriflen utgjør noen reell forskjell, da revolverens egenskaper ikke ligger veldig langt bak, samtidig som den har mer ammunisjon og kan avfyres raskere. Det samme gjelder haglen, som også har manglende ladning av skudd, mens revolveren ofte dreper fiender nesten like raskt. Håndbufferen er rett og slett for praktisk til å ignoreres, og den eneste gangen jeg faktisk bruker et annet våpen, er når revolveren går tom for ammunisjon, noe som skjer ganske sjelden, ettersom det ofte er mer krutt tilgjengelig i nærheten.

I roguelikes jeg har prøvd tidligere, har det å finne nye våpen og oppgraderinger alltid vært forbundet med nysgjerrighet og spenning. Å låse opp en våpenkiste i Dust & Neon er imidlertid ingen stor opplevelse, ettersom de ulike variantene som tilbys, aldri skiller seg vesentlig mer enn verdiene de har i en rekke spesifikke kategorier. Å velge et våpen blir derfor aldri mer enn en tankeprosess enn å se på hvilken variant som har de høyeste verdiene i de kolonnene som passer meg best. Hvis det noen gang oppstår et spørsmål om hvilken ferdighet som skal vektlegges mest, kan jeg i stedet se på et mer omfattende tall som beskriver våpenets potensial som helhet. I en type spill der jeg vanligvis velger våpen og ferdigheter ut fra hvilke alternativer jeg synes er morsomst og mest givende å spille med, blir tilsvarende i Dust & Neon merkbart ensidig, ettersom alle våpenvarianter i utgangspunktet gjør det samme, bare bedre eller dårligere.

En ting jeg har begynt å sette pris på med Dust & Neon er hvordan omlastingssystemet fungerer. Der stort sett alle actionspill jeg har prøvd så langt følger malen med at karakteren min lader våpenet sitt automatisk når skuddene tar slutt, eller så snart jeg bestemmer meg for å fylle på magasinet. I Robot West er det ikke like enkelt, ettersom hver omladede kule representeres av et trykk på firkantknappen (hvis du spiller på Playstation), og selv om det er upraktisk å måtte trykke på kontrolleren et antall ganger for å komme tilbake til kampen, tilfører det noe til skuddvekslingene som gjør at det hele føles litt mer autentisk. Det gir selvfølgelig også et lite element av økt vanskelighetsgrad, men siden Dust & Neon ikke er et veldig utfordrende spill i utgangspunktet, gjør det ikke så stor forskjell i det lange løp. Det er imidlertid et interessant konsept som jeg gjerne ser at flere utviklere prøver ut og videreutvikler i fremtiden.

Mellom slagene blir jeg møtt med informasjon om at en ny sjef snart vil utfordre meg, og det er disse kampene jeg har fått mest respekt for i Dust & Neon. Der resten av spillet er flere hakk for enkelt, er det de mer omfattende sjefskampene som har fått meg til å falle flere ganger. Før jeg i det hele tatt får sjansen til å stå ansikt til ansikt med dem, får jeg imidlertid beskjed av spillet om at jeg må stige i nivå en eller to ganger før kampen kan begynne, noe som betyr at jeg frustrerende nok må traske gjennom enda et par semi-identiske baner, tilsynelatende bare for moro skyld. Når jeg først er inne i kampen, kan det imidlertid gå hett for seg, og jeg får den typen omfattende action som jeg har vært på jakt etter i de andre nivåene, som til sammenligning føles som korte løpeturer langs en gitt rute som mest er til for å fylle ut spillet så mye som mulig mellom bossene. Det skal imidlertid sies at selv om hvert sammenstøt med en boss føles unikt i sin utforming, følger de også en mal som gjør at selv disse fort blir repetitive. Hver sjefskamp er delt inn i tre faser. Når en tredjedel av livsmåleren er tømt, gjemmer den store skurken seg bak et ugjennomtrengelig stråleskjold mens jeg blir angrepet av en bølge av vanlige robotfiender, og det samme gjentas to ganger i litt høyere intensitet før bossen er beseiret. Det blir forutsigbart i samme ånd som resten av spillet, og jeg føler at Dust & Neon på grunn av det aldri helt tar av, men kjører på i det samme slitne mønsteret uten engang å prøve å fornye seg, noe som er synd.

Stilen er, som jeg nevnte tidligere, det som gjør Dust & Neon til noe minneverdig, og jeg synes den visuelle estetikken, sammen med det rullende western-soundtracket, skaper en atmosfære som kombinerer cowboy med sci-fi på en mystisk og fristende måte. Verdenen som min revolvermann befinner seg i, i tillegg til robotenes tilstedeværelse, er en øde og håpløs verden som jeg gjerne skulle ha tilbrakt mer tid i hvis selve spillet hadde vært bedre. Narrativet er heller ikke noe å skrive hjem om, men merkes mest i korte replikker når min venn, den gale vitenskapsmannen, ønsker meg velkommen tilbake fra mitt siste oppdrag.

Blant andre roguelikes kan jeg ikke si at Dust & Neon skiller seg ut på noen måte, men det baserer seg på sitt sjarmerende tema og estetikk, samtidig som det dessverre aldri blir spesielt underholdende å spille. Med et lavt tempo, kjedelige våpen, uinteressante oppgraderinger og en laber historie kommer det ikke i nærheten av spill som Enter the Gungeon og Hades, som i mine øyne gjør sjangeren til det den er. Hvis du bestemmer deg for hva ditt neste roguelike skal være, er min anbefaling at du velger noe annet.