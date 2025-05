Duterte vinner ordførervalget i hjembyen mens han sitter fengslet i ICC

HQ

Siste nytt om Filippinene . Til tross for at han er siktet ved Den internasjonale straffedomstolen (ICC) for sin kontroversielle "krig mot narkotika", har Filippinenes tidligere president Rodrigo Duterte sikret seg en brakseier i ordførervalget i Davao City.

Mandag ledet Duterte med overveldende støtte, åtte ganger så mange stemmer som sin nærmeste konkurrent. Hans politiske innflytelse er fortsatt sterk, mye på grunn av hans image som en som går hardt til verks mot kriminalitet, og tilhengerne støtter ham etter at han ble varetektsfengslet.