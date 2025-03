Dutertes datter kritiserer hans hemmelige forflytning etter arrestasjonen

HQ

Rodrigo Duterte, den brennende lederen som en gang utfordret Den internasjonale straffedomstolen til å fengsle ham, er nå prisgitt domstolens nåde etter å ha blitt arrestert ved ankomsten til Manila og raskt satt på et fly til et ukjent sted (via Reuters).

Hans datter, Veronica Duterte, beklaget på sosiale medier at familien ikke fikk vite hvor han skulle, selv om rapporter tyder på at flyet er på vei til Haag, der domstolen holder til.

Arrestasjonen av Duterte markerer en dramatisk opptrapping i ICCs langvarige etterforskning av tusenvis av utenomrettslige drap knyttet til hans brutale krig mot narkotika, en kampanje som har preget hans presidentperiode og ført til internasjonal fordømmelse.

Etter at Filippinene trakk seg ut av domstolens jurisdiksjon i 2019, hevder Duterte og hans allierte at arrestasjonen er illegitim, men ICC insisterer på at etterforskningen fortsatt er gyldig for forbrytelser som ble begått mens landet fortsatt var medlem.

Hvis Duterte blir overført til Haag, kan han bli den første tidligere asiatiske statslederen som blir stilt for retten i ICC, noe som vil være et overraskende nederlag for en leder som en gang skrøt av at han var klar til å råtne i fengsel for sin krig mot kriminalitet. Foreløpig gjenstår det å se hvordan situasjonen vil utvikle seg.