Dutton-dynastiet står overfor sine tøffeste utfordringer hittil i Yellowstone: Sesong 5BDe

Det er snart på tide å vende tilbake til Colorado for å tilbringe mer tid med den svært følelsesladede familien Dutton. Den siste episoden, som har fått navnet Yellowstone: Sesong 5B, begynner å gå på lufta i november, fra 11. november for oss i Storbritannia og Europa og på Paramount+ eller SkyShowtime, avhengig av hvilken plattform som er tilgjengelig i din region.

Nå som premieren nærmer seg med stormskritt, har det kommet en ny trailer for sesongen, som gir oss et ekstra glødende innblikk i hva som vil bli utforsket i de siste episodene. Det er tydelig at Dutton-dynastiet balanserer på en klippe og at alt kan komme til å rase sammen, spesielt siden de forskjellige familiemedlemmene og søsknene ser ut til å være i strupen på hverandre.

I traileren får vi også en ny smakebit av Kevin Costners patriark John Dutton, en rollefigur som vi fortsatt venter på å se hvor ofte han vil dukke opp med tanke på den svært offentlige striden som forårsaket utsettelsen av produksjonen på denne siste episoden.

Kommer du til å se Yellowstone når den kommer tilbake om noen uker?