Dwayne Johnson er den mest fulgte skuespilleren på TikTok.

HQ

Har du noen gang lurt på hvem som er den mest fulgte skuespilleren på TikTok? Vel, det er Dwayne "The Rock" Johnson, som har 74,2 millioner følgere og er den 10. mest fulgte skuespilleren på TikTok.

Like bak The Rock på 11. plass finner vi Will Smith, med 74,1 millioner følgere. På 14. plass finner vi sanger og tidligere Disney-stjerne Selena Gomez, og på 74. plass ligger Kevin Hart med 34,8 millioner følgere. Ellers er det bare to skuespillere igjen på plattformens topp 100, nemlig Ariana Grande på 76. plass med 34,2 millioner følgere og Stranger Things-stjernen Noah Schnapp på 91. plass med 31,8 millioner følgere.

Takk, NME.