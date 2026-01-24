Dwayne Johnson om å vende tilbake som The Scorpion King i The Mummy 4: "Jeg ville absolutt vurdert det"

Nå som Brendan Fraser er tilbake i rampelyset etter å ha trukket seg tilbake for flere år siden av ulike årsaker, var det ikke mer enn rett at en av manges favoritt-actioneventyrserier skulle komme tilbake sammen med ham. Vi snakker selvfølgelig om The Mummy (2000-tallsfilmene og ikke Tom Cruise-rebooten, ew...), som nylig ble bekreftet å få et fjerde kapittel som vil gjenforene Fraser og Rachel Weisz som de elskede karakterene Rick og Evie. Med de to stjernene tilbake, kan vi forvente flere gjenforeninger?

HQ

I en samtale med Entertainment Weekly ble Dwayne "The Rock" Johnson spurt om vi kan forvente at han gjenopptar sin ikoniske rolle som The Scorpion King. Selv om ingenting er eller ble bekreftet, understreket skuespilleren følgende.

"Å, mann, jeg vet ikke. Jeg er alltid åpen. For å være tydelig, det er Brendan Frasers franchise. Jeg elsker den mannen. Han er en av mine største støttespillere. Vi støtter hverandre. Og hvis de vil ringe Scorpion King, så kjenner jeg en fyr som kjenner en fyr. Jeg ville absolutt vurdert det. For den franchisen forandret livet mitt."

<social>https://www.instagram.com/reels/DSY5ERUEVqf</social>

Hvis The Rock skulle vende tilbake til den kongelige rollen, er det neste store spørsmålet om den ville inkludere den samme bruken av latterlig dårlig CGI, for alle The Mummy fans vet at noe av det som gjorde The Scorpion King minneverdig, var hans virkelig fantastiske utseende.

Synes du The Scorpion King bør komme tilbake?