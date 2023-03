Dwayne Johnson skal ha blokkert Hawkman og andre karakterer fra å vises i Shazam! Fury of the Gods

HQ

Det er ingen hemmelighet at Dwayne Johnson ønsket at Black Adam skulle være en sentral del av DCEU. Med Henry Cavills Superman som dukket opp på slutten av filmen, var det sikkert noen store planer på plass for antihelten før James Gunn og Peter Safran hermetiserte Black Adam.

Det ser ut til at i tillegg til å presse Black Adam til en mer sentral rolle, kan Dwayne Johnson også ha spilt en rolle i å sikre Shazam! Fury of the Gods så ikke en cameo fra ham eller andre medlemmer av Justice Society of America.

I følge The Wrap blokkerte Dwayne Johnson ideen om at Black Adam skulle møte tegneserierivalen sin for at han skulle møte en mer populær karakter. Zachary Levi, som spiller Shazam, ser ut til å ha støttet dette i et Instagram -innlegg.

