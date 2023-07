Dwayne Johnson slår lønnsrekord med kommende film og er nå Hollywoods best betalte skuespiller ... igjen.

HQ

50 millioner pund. Dette er lønnen som Dwayne "The Rock" Johnson sies å kunne innkassere for sin rolle i den kommende julefilmen Red One. Ikke bare er dette ny rekord for den største utbetalingen for en enkelt rolle, men det gjør også Johnson til den best betalte skuespilleren i Hollywood igjen. Filmen, som er produsert av Amazon Studios, er fortsatt omgitt av mystikk, men kommer ut i desember og har blant andre Chris Evans og J.K. Simmons på rollelisten.

Gode penger for å si det mildt, godt gjort The Rock.

Hva ville du gjort med så mye penger, og gleder du deg til å se J.K. Simmons spille julenissen?