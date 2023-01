Dwayne Johnson snakker om Black Adam og det å våge å feile

Dwayne "The Rock" Johnsons superheltplaner endret seg raskt etter at Black Adam floppet på kino, og nå reflekterer den 50 år gamle skuespilleren over det som skjedde og konseptet "å våge å feile". De nøyaktige tallene rundt Black Adams fiasko er litt tvetydelige, men situasjonen ble heller ikke hjulpet av at de nye DC-sjefene Gunn og Safran kom inn og ryddet huset ved å sparke ut og vrake så å si alle tidligere planer og skuespillere knyttet til DCEU.

Ikke akkurat noe som går hånd i hånd med Johnsons vinnermentalitet. Noe han til en viss grad tok opp i en video på Instagram som han la ut for noen dager siden der han snakket om nettopp det å ha mot til å våge å feile, noe som i seg selv er grunnlaget for suksess. Og han tar ikke feil, men om det er et steg i hans egen prosess for å komme over Black Adam og de nå vrakede superheltplanene, det er et annet spørsmål.

Hva tror du, er Johnson litt bitter over hele Black Adam-situasjonen?