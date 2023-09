Dwight Schrute spiller frustrert forsikringsselger i ny Armored Core VI-reklame

HQ

Rainn Wilson vender tilbake til (et) kontor i denne nye Armored Core VI: Fires of Rubicon -reklamen, der han må avklare noen forsikringsdetaljer med folk som prøver å ringe inn for å reklamere på den skadede mech-en sin.

Når man jobber i Mechless Mutual, skulle man kanskje tro at det var åpenbart at Wilsons firma ikke dekker mechs, men det hindrer ikke folk i å prøve. Til og med Wilsons bestemor ringer på et tidspunkt. I løpet av den korte reklamen ser vi Wilson gå gjennom all slags galskap i møte med frustrerte kunder, og mot slutten er han på bristepunktet.

Alt dette er blandet med litt gameplay fra Armored Core VI: Fires of Rubicon, for å minne deg på at du sannsynligvis kommer til å se mechaen din eksplodere en del i spillet.