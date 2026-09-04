DXRacer Master-spillstol

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For enhver PC-bruker – enten det er for arbeid, studier eller bare for å kose seg foran skjermen i mange timer i uken eller om dagen – er en komfortabel stol som beskytter og støtter ryggen til enhver tid uten tvil det viktigste møbelet. Boomen i markedet for spillstoler nådde sitt høydepunkt for flere år siden, med et enormt utvalg av alternativer for alle typer brukere og budsjetter. Men kanskje opplever du nå at din første stol ikke lenger er så komfortabel, pustende eller rett og slett så attraktiv eller funksjonell som du trenger at den skal være akkurat nå. Kanskje er det på tide med en forandring, og derfor kan det være nyttig for deg å finne ut hva RxRacer har å tilby for øyeblikket.

RxRacer-merket er ikke ukjent for oss her hos Gamereactor, og for omtrent et år siden fikk vi faktisk muligheten til å sette opp og teste CRAFT-modellen i vevd stoff – et utmerket valg hvis du er på jakt etter en pålitelig og komfortabel løsning, selv med et noe stramt budsjett. Den stolen er fortsatt i bruk på kontoret vårt, og i år ønsket vi å heve standarden litt og prøve en annen modell, med en litt mer eksklusiv finish, og det er her DxRacer Master kommer inn i bildet.

DxRacer Master fokuserer på å innfri løftet om komfort, slik at du kan sitte i den i opptil åtte timer uten at det går på bekostning av komforten. Enten du liker å lene deg tilbake mens du holder spillkontrollen i en halvliggende stilling foran TV-en, eller trenger å sitte oppreist under en lang videokonferanse fra kontoret, vil ikke DxRacer skuffe deg.

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Som alltid liker jeg å begynne med å fortelle om opplevelsen min fra det øyeblikket den pakkede varen ankom. En av de største fordelene DxRacer-stoler har i forhold til andre modeller og merker, er at monteringsprosessen er like enkel som den er intuitiv. Stolen leveres halvveis montert, med bare åtte skruer igjen å skru fast, og disse er allerede forhåndsmontert i de tilhørende hullene for å hindre at de går tapt under transporten. Så snart du åpner esken, viser en stor pappplate de fem enkle trinnene for å montere stolen. Selv om det er mulig å gjøre det alene, bør det helst være minst én annen person til stede for å hjelpe til med monteringen – for å holde delen på plass mens du strammer skruene under setet, der høydejusteringen er montert. Ellers klikker de fem hjulene på plass med et enkelt klikk. Når understellet er klart med setet montert (en av fordelene med at det leveres ferdigmontert fra fabrikken – du trenger bare å justere ryggstøtten på skinnene og skru den fast), Ikke bekymre deg, for skruehullene er lett tilgjengelige, og takket være stolens utforming trenger du ikke å tvinge skruene inn, og de vil ikke bli utsatt for ekstra trykk som kan skade det ytre stoffet. Dessuten kan du, takket være de magnetiske dekorlistene, enkelt skjule festepunktene. Alt i alt vil DxRacer Master-stolen din være klar til bruk på under 20 minutter (testet), selv om du monterer den på egen hånd.

Og siden vi har nevnt det ytre stoffet, er dette et annet område hvor jeg mener DxRacer fortsetter å vinne terreng over konkurrentene. Alle deres tilgjengelige modeller er designet i enten kunstlær eller syntetisk lær, samt vevd stoff, og jeg mener denne detaljen er svært viktig, gitt dagens situasjon. I vårt tilfelle valgte vi nok en gang vevd stoff, for selv om kunstlær gir rom for langt mer tilpassede design og kan være visuelt mer tiltalende, er det et materiale med dårlig pusteevne, noe som i varme klimaer – som vår- og sommermånedene i Sør-Spania – er langt fra behagelig å sitte på. Vevd stoff holder derimot kroppen kjølig og, fremfor alt, lar stoffet puste. Det eneste man må huske på er at hvis det av en eller annen grunn blir flekket av mat eller andre stoffer, kan det ta lengre tid å fjerne flekken enn på kunstlær. Bortsett fra det ser jeg bare fordeler.

Ved første øyekast ser ikke denne stolen engang ut som en spillstol i seg selv, men snarere som en kontorstol for ledere. Stilen er mye mer diskret, staselig og elegant enn den andre nevnte modellen, og den tilbyr også større stabilitet og fasthet, i tillegg til en av dens viktigste funksjoner: 4D-justerbar korsryggstøtte. Ved hjelp av en dreieknapp på høyre side av ryggstøtten kan du finjustere tilbakelentningen og korsryggkurven slik at den passer perfekt til ryggen din, og dette gjelder også de fullt justerbare armlenene, som du kan svinge, heve og flytte nærmere eller lenger bort fra armene dine. Hvis du tenker å bruke den til å se på TV eller nyte lange spilløkter, bør du vite at du kan vippe den til en vinkel på 135 grader, og at du til og med kan kjøpe en fotstøtte fra den offisielle nettsiden for å gjøre opplevelsen enda mer behagelig.

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Selv om nakkestøtten er avtakbar, er det best å la den være på, da det er ganske kronglete å få den på plass igjen. Det er heller ikke nødvendig å ta den av, og med seks justeringsnivåer vil alle som sitter i stolen, uansett høyde, sitte komfortabelt.

Det er én funksjon jeg ikke har nevnt om DxRacer-stolen vi fikk tilsendt, og det er at det er XL-modellen – et mye mer komfortabelt valg for større kroppsbygninger (siden vi begynner å bli litt oppe i årene og lever et noe stillesittende liv) – og den tåler lett opptil 150 kilo, hvis du skulle trenge det.

Alt i alt er dette en ganske eksklusiv modell som passer både for spillere og kontorarbeidere som trenger komfort gjennom en hel arbeidsdag, uten å ofre stil eller eleganse. DxRacer er for øyeblikket på tilbud til 399 euro (ned fra en offisiell veiledende pris på 499 euro) på DxRacers europeiske nettside, og jeg kan bare be deg om i det minste å vurdere å ta en titt på denne hvis du tenker på å kjøpe en spillstol. Du vil takke meg for det senere.