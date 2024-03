Dying Light 2-regissøren avslører "hemmelig formel" for suksess

HQ

Dying Light 2 Stay Human Dying Light 2 ble lansert for over to år siden, og siden spillet kom i butikkene, har det vist seg å være en suksess for Techland.

I en samtale med MP1st avslørte franchisedirektør Tymon Smektala studioets "hemmelige formel" for suksess. Han hadde følgende å si :

"Jeg tror nøkkelen her er vårt unike forhold til samfunnet vårt. Når vi vinner, feirer vi sammen, og når vi mislykkes, støtter og hjelper vi hverandre, og vi behandler hverandre med respekt og forståelse. Vi er veldig åpne med samfunnet vårt, og gir dem rom og verktøy til å kommunisere direkte med oss. Dette er vår "hemmelige formel", det er dette som fungerer for oss."

Det ser ut til at Techlands arbeid med Dying Light 2 ikke er helt ferdig ennå. Studioet legger til mer innhold med store oppdateringer, og det er alltid en mulighet for at det kommer en ny DLC.

Hva synes du om Techlands hemmelige formel?